Jeden den do voleb. Expert odhaduje, kdo bude příští prezident

Do otevření volebních místností zbývá přesně jeden den. Už zítra Češi ve druhém kole prezidentských voleb vyberou, zda Miloše Zemana na Hradě vystřídá Andrej Babiš, nebo Petr Pavel. Co jejich souboj nakonec rozhodne?

Už v pátek a v sobotu si budou lidé volit nového prezidenta. V prvním kole vyslali do finálového boje o Hrad expremiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a generála ve výslužbě Petra Pavla. Ti měli dva týdny na to, aby přesvědčili své voliče jít k volbám i podruhé, ale také na to, aby získali voliče nové.