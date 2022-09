Odborář: Kandidatura našeho předsedy na prezidenta je pro nás vyznamenání

Odbory ohlásily na začátek října velkou demonstraci. Vláda podle nich nedělá dost, aby pomohla lidem s růstem cen energií ale i všech ostatních životních nákladů včetně potravin. Co přesně chtějí?

Hostem Ptám se já byl místopředseda ČMKOS Vít Samek.

Asi sedmdesát tisíc odpůrců vlády zaplnilo o víkendu Václavské náměstí v Praze. Kabinet Petra Fialy podle nich nedostatečně pomáhá s drahotou a podobně to vidí i odboráři, kteří se v hlavním městě sešli hned v pondělí.

Na shromáždění proti chudobě dorazila asi tisícovka z nich a další masovou demonstraci svolávají na 8. října právě na Václavské náměstí. Akcí, kterou nazvali „Pět minut po dvanácté“ prý chtějí poukázat hlavně na prudké zdražování a reálný propad příjmů.

Šéf ČMKOS a také prezidentský kandidát Josef Středula se navíc už nechal slyšet, že pokud vláda odboráře nevyslyší, plánují další akce. Podle některých členů vlády by ale odbory měly spíše jednat a hledat kompromisní řešení, než demonstrovat v ulicích.

Nemají pravdu? Je správný tlak na zvyšování platů, když to dál roztáčí inflaci? A nepoškozuje odbory to, že v jejich čele stojí prezidentský kandidát Josef Středula?

Co v rozhovoru zaznělo?

1:05 Našich požadavků je řada, ale jsou to spíš návrhy, doporučení. To hlavní, co potřebujeme, je, aby se vláda vypořádala s drahotou a inflací, to jsou dva základní jevy, které těžce dopadají na všechny zaměstnance a jejich rodiny, nejen na naší členskou základnu. My chceme po vládě, aby sáhla k nástroji zastropování cen. Stejně jako cena vody, kterou pijeme z vodovodu, je regulovanou položkou, chceme, aby vláda postupovala stejně jako jiné země. Ty si vytipovaly řadu položek, které jsou pro domácnosti nezbytné a zastropovaly jejich ceny.

2:05 Chceme zastropovat energie, ale i potraviny. Už teď čteme v médiích, že řada rodin nemá se začátkem školního roku na obědy pro děti. Je třeba zastropovat základní položky jako máslo nebo pečivo.

3:20 Zastropování cen je krok dvě. První měla být cenová kontrola, i to je možné podle zákona o cenách. Je tady řada kontrolních orgánu a oni se nezabývají tím, co by měly. Chceme, aby začaly zkoumat, kteří z těch obchodníků drží přiměřenou marži a kteří zneužívají té situace. Zda nezvyšují ceny nad únosnou úroveň. My jsme vyzývali vládu, aby zavedla tyto kontroly.

5:45 Může si dovolit každý máslo za 100 korun? - Je na místě plošně regulovat ceny? - Ano, naprostá většina občanů to potřebuje. Včera byl zveřejněn údaj, že 45 procent českých domácností žije od výplaty k výplatě. Minimálně oni potřebují, aby cena potravin byla předvídatelná. Když to neuděláte, tak je hodíte přes palubu.

7:00 A nemůže jim stát pomoci cíleně, než takto plošně? - Nic takového stát neudělal. My vyžadujeme plošnou pomoc. Není to na dluh, když uděláte cenovou regulaci, pomůže to nejvíc. Voláme po tom, udělejte kontroly, zjistěte marže, regulujte. Cenová regulace je náš dlouhodobý požadavek za této i minulé vlády.

8:55 A tyto regulace nebude třeba prodejcům kompenzovat? - Největší zisk prodeje potravin vzniká v obchodě. My jsme obětí nadnárodních společností, které provádějí veškerou distribuci na trhu. Tyto společnosti, to je skrytý kartel. Když si porovnáte zboží, zjistíte, jaká je tam nápadná shoda. Stejně na benzínových pumpách.

11:05 Státní rozpočet má současně inflační příjmy, o tom se nehovoří. V rozpočtu na 2022 je zakomponováno 124 miliard příjmů státního rozpočtu plynoucích z růstu inflace. Všechny ty inflační míry dopadají na lidi. My potom podezíráme vládu, že jí to vyhovuje, protože čím míň a později vláda udělá, tím víc jí zbyde.

12:05 Jurečka zavádí 5 tisíc korun na každé dítě, to je opatření, které my jsme navrhovali řešit formou úpravy přídavků na dítě. To by nevyžadovalo administrativně nic, ten systém byl vymyšlen a funguje. Teď se musí vymýšlet a zaplatit nový. To samé se státním úředníkem s energiemi.

15:00 Současný pokles platů se jen tak nevyrovná. Česká populace, všichni zchudneme podle našich odhadů, o 20 procent.

16:00 Kde na zbrzdění inflace a drahoty vzít? Rozpočet je v hlubokém deficitu. - Jsou dva zdroje, jedním jsou ty inflační, letos to bude přes 200 miliard. Taky se musí danit. Tady se nějak vžilo, že všechno musí zaplatit lidi. Přitom je celá řada daní. Včera v televizi zástupce banky vysvětloval, proč nelze zdanit banky, které prokazatelně vydělaly. Zdanily bychom tedy všechny subjekty, které extrémně vydělaly na tom, co se děje. To je energetika, celé to odvětví z toho žije. Jedna část ekonomiky bohatne, druhá chudne. Je potřeba udělat transfer.

18:50 Nestala se ČMKOS nástrojem předvolební kampaně pana Středuly? - Nebo naopak. Předseda odborů je docela důvěryhodným kandidátem. A není kandidátem odborů, sám si shání hlasy, je to jeho kampaň. Pro ČMKOS je to svým způsobem vyznamenání. On odbory nezneužívá, uplatňuje tam prostě stejná témata jako odbory. Svolat velkou demonstraci (na 8. října - pozn. redakce) nebylo jeho rozhodnutí, to rozhodly odbory. Míru inflace kritizujeme už dlouho. Není to jen vytváření politického tlaku. My nesledujeme politické cíle. Nechceme, aby se zdroje hledaly jen u zaměstnanců. Lidé nemůžou zaplatit všechno.