Nikdo mi nebude dávat podmínky před jednáním, říká vyjednavač ODS v Praze

Ani měsíc po volbách není jasné, kdo povede hlavní město. Skončí vyjednávání o nové radě koalicí SPOLU a ANO?

Hostem Ptám se já byl předseda pražské ODS a poslanec Marek Benda.

Jednání o příští magistrátní koalici v hlavním městě se protahují. Není tak jasné, jestli si vítězná koalice Spolu vybere politický sňatek kopírující spíš vládní formát: tedy s Piráty a STAN, nebo zamíří do náruče ANO.

Vyjednavači SPOLU ujišťují, že prioritou je vytvořit koalici na půdorysu týmu, který aktuálně obývá Strakovu akademii. Zároveň si ale kandidát na primátora Bohuslav Svoboda a lídr SPOLU pochvaluje, jak konstruktivní jsou jednání s Patrikem Nacherem, lídrem pražské kandidátky ANO.

Valem se každopádně blíží ustavující schůze nově zvoleného pražského zastupitelstva. Podle zákona by se měla uskutečnit na začátku příštího týdne, jestli ji o něco neodsunou námitky vůči volebnímu výsledku, které musí řešit soud. Vyjednavači jednotlivých stran proto zvažují, že budou neodkladné záležitosti řešit v zastupitelstvu, místo nové koalice, pracovní týmy. Shodu by hledaly napříč politickým spektrem.

Možný příští primátor Bohuslav Svoboda poslal tomu současnému dopis, ve kterém ho žádá, aby se už nepouštěl do žádných zásadních rozhodnutí. V tom se ODS shoduje se zástupci ANO. Zdeněk Hřib z Pirátské strany ale odpověděl, že než bude ustavena nová rada hlavního města, současnému vedení metropole zůstávají veškeré kompetence.

Co v rozhovoru zaznělo?

0:40 Kde to jednání v Praze vázne nejvíc? - Nikdy jsem si nemyslel, že vyjednávání o Praze budou jednoduchá. Na to je to příliš složitý mechanismus s příliš mnoha zájmy. A navíc mám pocit, že zejména panu Hřibovi trvá delší čas, než stráví, že nebude primátorem. Myslím, že skutečný problém je v něm, ty kladené podmínky jsou za mě umělé, falešné, když jinde v republice neplatí. Na jednu stranu říkají, my proti panu Wolfoni nic nemáme, ale my máme nějaké zásady. - A nemají? Deklarovali to už před volbami, že nechtějí sedět v radě s trestně stíhanou osobou. - Taky deklarovali, že nechtějí sedět v radě s hnutím ANO, tak pak nezbývá než čestně říct, my nemáme žádného partnera, se kterým bychom mohli jít do té vlády a odcházíme do opozice.

2:00 Pro vás je to tedy falešná podmínka? - Já myslím, že to falešná podmínka je. Například v Libereckém kraji sedí s hejtmanem Půtou, který je obžalovaný, a nepřipadá jim to divné. - Vám osobně to nevadí? - Mně to skutečně nevadí, protože jsem zažil 8 let trestně stíhaného, obžalovaného Bohuslava Svobodu také za hlasování v radě, které teď nedávno skončilo konstatováním, že skutek se nestal.

3:30 O vině a trestu rozhoduje pouze soud. - A tam půjde Jan Wolf, je to dobrý signál pro veřejnost? - Já si myslím, že Jan Wolf je nevinný. - Je to stejně stíhaná osoba jako Andrej Babiš, u něj vám to vadilo a u Jana Wolfa ne? - Co se týče kolektivního hlasování, tak bychom měli být mnohem citlivější na presumpci neviny. Premiér republiky rozhoduje například o tom, kdo bude nejvyšší státní zástupce, tam ten střet zájmů z hlediska pravomocí je mnohem vyšší než radního, který je obžalován, že hlasoval pro nějaké dotace, které mu předložili.

6:30 To není obvinění, že on něco ukradl, on někoho zranil, zabil. Je to obvinění, že hlasoval v orgánu. Na to jsem citlivý, taková obvinění pokládám za sporná. Téměř žádný z těch případů nebyl dotažen do konce. Po kauzách Parkanová, Svoboda jsem na to prostě citlivý.

8:10 My jsme jasně řekli, nechceme žádné apriorní podmínky. Týden před volbami jsem dal rozhovor do Práva a Novinek, kde jsem řekl, že pokládám za rozumné, aby příští koalice v Praze byla na bázi stávají vládní koalice. A pak v pondělí dá Zdeněk Hřib post na sociální sítě, kde řekne, že 6 z 10 kandidátů ODS a koalice SPOLU je pro něj z nějakého důvodu nepřijatelných. Po jednání pak vylezou ven před novináře a zkreslí to jen na Jana Wolfa. A diví se, že já říkám, že samozřejmě na Janu Wolfovi trvám. Je to podmínka, kterou mi nebude nikdo dávat před tím, než jdeme na jednání.

10:00 Teď jste jednal s Prahou Sobě, je to varianta pro širší spolupráci na magistrátě? - Bavili jsme se o programu, o tom, jaké by byly představy. Například Praha Sobě neřekla žádnou apriorní podmínku pro sestavení příští rady a budeme hledat, jestli tam jsou programové a personální průsečíky. Ta jednání s Piráty se zablokovala za mě na marginálii, ale marginálii, kterou odmítám, aby mi někdo diktoval. A protože se ta jednání s Piráty trochu blokují, tak se snažím hledat i jiné cesty.

11:00 Jsou to i cesty směrem k ANO? - To je podle mě nepravděpodobné. My jsme seděli 4 roky v opozici v zastupitelstvu, na fungování, respektive nefungování města máme podobné názory, kde by se co v Praze mělo zlepšit, kontrolovat. Průsečík programový tam existuje. Současně ale řešíme, jakým způsobem se má opozice chovat ke koalici, a to je rozhovor, který vedu s ANEM. I opozice musí mít dostatečné kontrolní mechanismy. - V tuto chvíli je tedy koalice s hnutím ANO nepravděpodobná? - Je v tuto chvíli je nepravděpodobná, ale jsem politik, takže říkám, že není vyloučená.

13:30 Naše názory na to, jak fungovat v Praze, jsou mezi námi i Piráty dost odlišné, na druhou stranu v Praze zase to ANO vystupuje jako čistý představitel takové té postsociálně-demokratické levice, takže ty rozdíly určitě existují s oběma těmi subjekty.

14:10 V září jste řekl, že ANO, respektive Andrej Babiš provádí destrukci politiky, kterou se naučil od prezidenta Miloše Zemana, jinak si nevedou ani další zástupci ANO, Patrik Nacher je výjimka? - Celostátně, a viděli jsme to u komunálních a senátních voleb, to byla destrukce. Patrik Nacher nepatří určitě v té Poslanecké sněmovně, ve které s ním sedím, k těm nejmilitantnějším z hnutí ANO.

16:00 Jste také jedním z poslanců, kteří podepsali návrh, aby se v ústavě uzákonilo manželství jako svazek muže a ženy. S ohledem na ten aktuální případ, který se stal v Bratislavě, kdy byli zastřeleni dva příslušníci LGBT komunity, měli by politici v Česku otevřeněji odmítnout nenávist vůči LGBT komunitě? - Skoro se neodvažuju posuzovat Slovensko, ten člověk plánoval zřejmě vraždy Židů a dalších, ten člověk nenáviděl celý svět. Já si myslím, že nenávist vůči jakékoli menšině i většině je trestným činem a nemá být tolerována. Ale měli bychom řešit skutečné problémy. - Problémy LGBT komunity nejsou skutečné? - Máme pocit, že v České republice jsou to skutečné problémy? V České republice, kde 10 let probíhá pochod Prague Pride? Kde se vede vážná diskuze, jestli má být manželství pro všechny?