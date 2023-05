Válek: Dám hlavu na špalek, že léky na podzim budou

Češi přicházejí o mnohaleté jistoty ve zdravotnictví. Na trhu už měsíce chybí úplně základní léky, v mnoha regionech není možné sehnat pediatra nebo zubaře. Kdy léky zase budou? A jak rezort zdravotnictví zapojí nové lékaře?

Hostem Ptám se já byl vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

V tuzemských lékárnách už měsíce chybí řada léků, za některé přitom stále není adekvátní náhrada. Odborníci se shodují, že tak špatnou situaci jako tu současnou nepamatují. „Dodávky alternativy sirupu Ospen jsou v tomto měsíci na českém trhu. Problémy jsme vyřešili, většina léků, která chyběla, je dostupná,“ tvrdí Válek.

Ministr chce farmaceutické firmy v budoucnu za nedodávání léků postihovat. Léčiva by do budoucna podle Válka měla zajistit i novela zákona, kterou chce ministerstvo do léta předložit vládě.

Co Ministerstvo zdravotnictví dělá pro zajištění nových lékařů? A kdo za současnou situaci může?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 V jakém stavu byste řekl, že je české zdravotnictví? – Bohužel sklízíme plody toho, co se událo v horizontu 15 let, v minulosti. Vychovat lékaře trvá 12 let a bohužel je vidět, že se to nedělo. Pamatuji si dobu, kdy mladí lékaři sháněli místo a ta místa nebyla. My to teď musíme dohnat, děláme pro to všechno. Opravdu financujeme zásadní obory, jako je primární péče. Dali jsme největší sumu pro praktické lékaře pro děti dorost, pro praktické lékaře pro dospělé a další. Takto budeme pokračovat každý rok.

3:00 Co se léků týče, tak jsme přijali systém (a budeme dávat pokračování zase do vlády), který nám jednak od loňského prosince umožňuje nakupovat na evropském trhu léky a stanovovat jim cenu. A teď chceme ta pravidla ještě zpřísnit. Abychom zvýšili odolnost českého trhu.

4:00 Vy necítíte zodpovědnost? – Cítím obrovskou zodpovědnost, já jsem ministr zdravotnictví. – A když vás opozice vyzývá k tomu, abyste rezignoval, ta situace na to není? – Situace je na to, aby se to řešilo. Bývalý premiér, nyní poslanec Babiš všechny problémy řešil odvoláváním ministrů. (…) Pomohlo to vyřešit situaci? Ne. Já teď zažívám už třetího stínového ministra zdravotnictví, Babiš nic jiného neumí. To bych do toho nepletl. My jsme v situaci, která je opravdu zlá. Zlá pro Česko, celou Evropu, celý svět. Jsou země, kde pro diabetiky chybí inzulín.

6:00 V Česku ale stále chybí mnohé léky, například sirup Ospen. Kdy tyto léky budou? – Dodávky ne sirupu Ospen, ale alternativy jsou v tomto měsíci na českém trhu. Problémy jsme vyřešili, většina léků, která chyběla, je dostupná. Problémy zůstávají dětské sirupy. Jejich výrobce, který má monopol, je prostě odmítá dodávat. Hledáme jiné výrobce, ty sirupy tady budou. V květnu dorazilo 20 tisíc dávek, které se distribuují do lékáren.

8:00 Jaká bude ta situace na podzim? – Situace se už teď zlepšuje, do konce května bude vyřešena situace i s velkým množstvím těch léků pro malé děti. Na podzim se chystáme velmi intenzivně už od prosince loňského roku. I kdyby se nepodařilo přijmout včas legislativu, kterou teď dávám do vlády a která se týká skladování a tak dále, tak máme několik dalších cest. A jsem si jistý, že na podzim budeme mít situaci pod kontrolou. – Nebude se opakovat stejná situace jako před Vánoci? Jste ochoten na to vsadit své ministerské křeslo? – Jsem ochoten dát hlavu na špalek, že budeme mít situaci na podzim pod kontrolou.

9:30 Připravujete v souvislosti s tím nějaká krizová řešení? Typu jako loni před Vánoci, kdy lékárny samy začaly připravovat čípky pro děti. Vy jste zmiňoval, že by například při nějakých fakultách mohly vyrábět léky, že by se mohla načínat balení, aby lidé dostávali léky… – Nechci, abychom měli řešení, které sází na jednu kartu. Tato doba tady byla, u mnoha léků jsme sázeli na jednoho výrobce a teď se nám to vrací. My jsme nastavili asi pět nebo šest různých cest. Jedna z nich je i ten zákon, jedna z nich je podpora českých výrobců, lékáren, které jsou schopné vyrábět, a snaha získat pro ně aktivní látky, ze kterých se vyrábí. Jedna cesta je dostat aktivní látky do Státní správy hmotných rezerv. Jedna cesta je jednání s Jižní Koreou a dalšími výrobci, kteří nebyli na českém trhu.

11:00 A ta opatření už jsou připravena? – Ano, postupně se aktivují. I proto se nám daří nahradit ty léky, které vypadly od velkých mezinárodních výrobců. – A můžeme doufat, že se podaří dostat výrobu na území Česka, Evropy? – Ono to není tak jednoduché. Největší výrobci jsou na území Švýcarska, a stejně jim to není nic platné. – Ale jejich továrny vyrábějí v Asii. – Třeba Sandos, který je výrobcem dětského penicilinu, sídlí na území Rakouska, a stejně je to pro evropský trh málo platné. Ten problém jsou aktivní látky, což jsou látky, které se mimo jiné používají k výrobě některých léků. A tyto chemikálie se dnes vyrábějí z 50 procent na území Číny, pak v Indonésii a v Indii. A kryjí 90 procent požadavků. V Evropě je těch výrobců velmi málo. Moje představa je tedy mít dostatečné zásoby těch chemikálií pro české výrobce. – A to bude ve Státní správě hmotných rezerv? Nebo v lékárnách? – Anebo u těch výrobců. To může být kdekoliv. My musíme garantovat, že budeme toho výrobce chránit proti cenové válce.

13:10 Druhá věc je celoevropské řešení. A tam jsme v rámci našeho předsednictví výrazně posunuli farmakologický balíček, který musí zvýšit odolnost evropského trhu včetně podpory vzniku firem, které budou vyrábět aktivní látky.

21:00 Co mají dělat lidé, kteří nemůžou sehnat pediatra, praktického lékaře, zubaře? – Máme stránku Ministerstva zdravotnictví, konečně mám příležitost to někde říct, je to https://nedostupnapece.mzcr.cz/. Kde každý občan, který nemůže sehnat lékaře, vyplní tento formulář a ministerstvo komunikuje s pojišťovnou, aby tomu pacientovi sehnala do 30 dnů jméno konkrétního lékaře, u kterého se může zaregistrovat. – A vy to teď nevíte, komu chybí lékaři? – Nevíme, protože je to smluvní vztah mezi pojišťovnou a pacienty. (…) My máme představu, kde je kolik lékařů, ale pacienti mění lékaře a hlásí to pojišťovnám.

24:30 Podařilo se v Česku po vypuknutí války zaměstnat nějaké zdravotníky z Ukrajiny? – Jsou tu stovky zdravotníků z Ukrajiny, kteří jsou zaměstnáni a kteří začali pracovat a splnili všechny ty podmínky, jak lékaři, tak „nelékaři“.

25:00 Tak jak se historicky kdysi pozapomnělo na strategii budování zdravotní péče u lékařů, tak nám teď hrozí v horizontu 10 let stejný problém s „nelékaři“. Kdy nám bude odcházet silná generace zdravotních sester, radiologických asistentů, my máme kompletně hotové analýzy, budu to brzy překládat na vládě. – Tak snad se to podaří. – Musí, musí, musí. Já budu za chvíli taky důchodce, já taky potřebuju, aby to dobře fungovalo, čistě sobecky.