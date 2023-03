Youtuber Kovy: Role hradního „mluvčího pro mladé“ pro mě není atraktivní

Už zítra se zvolený prezident Petr Pavel ujme úřadu. Na Hrad s sebou přivede také zcela nový tým. Jeho součástí by mohl být i mluvčí pro mladé neboli hradní influencer. Jakou roli by měl v komunikaci hlavy státu hrát?

Letošní prezidentské klání doprovázel obrovský zájem tradičních médií, ale nově také mnoha youtuberů a streamerů. A zřejmě i sami kandidáti pochopili, že mezi voliči dorostla generace, která čerpá informace hlavně od nich. Účast uchazečů o Hrad v pořadech na YouTube a dalších kanálech se tak stala významnou součástí volební kampaně, a to zejména v jejím závěru.

A tým nastupujícího prezidenta sází na spolupráci s influencery i do budoucna. „Je to způsob, jak přiblížit politiku mladým lidem, pro které třeba na první pohled nemusí být zajímavá,“ vysvětlovala krátce po volbách mluvčí zvoleného prezidenta Markéta Řeháková, proč by měl mít Hrad influencera.