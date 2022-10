Šťastný podcast: Šídlo s Witowskou a Štindlem zakládají Klub 50

„Jednou jsem šel po ulici a říkal jsem si, co já budu v tom rádiu dělat. A pak mě to napadlo. Šel jsem do obchodního centra a tam jsem za pět korun našel jistý typ klenotů. Našel jsem tam třeba cizojazyčné verze našich písní, které byly určené k exportu – jestli si pamatujete Kde jsi od Dalibora Jandy, tak já jsem měl singl, kde se to jmenovalo Stacy a bylo to německy,“ popisuje Štindl.