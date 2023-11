Šťastný podcast: Školy jsou jen začátek. Stávku chystají i europoslanci

Učitelé a další zaměstnanci škol vyhlásili na dnešek výstražnou stávku kvůli nesplněným vládním slibům – nejen že nebudou mít učitelé zákonem daných 130 % průměrné mzdy, ale navíc se bude ve školství kvůli hledání úspor ve státním rozpočtu ještě dál škrtat. To musí být pro učitele dvojnásobně smutná zpráva: už ani vláda, v níž víc než třetinu ministrů tvoří bývalí učitelé, nemá školství jako prioritu.

„My jsme si tenhle díl Šťastného podcastu neoficiálně pojmenovali: proč je ministr Bek dnes nejméně populárním ministrem této vlády? Ale vlastně by to ani nemělo platit, protože Mikuláš Bek objektivně není ani nejhorším členem aktuální vlády, ani nejhorší ministr školství v historii. Jenže do něj všichni vkládali naděje, že bude stát za učiteli, protože sám byl rektorem a v té době říkal, že školství potřebuje mnohem víc peněz. A ty naděje se nenaplnily,“ uvažuje Konstantin Sulimenko.

„Třeba ještě v létě za ním odboráři stáli a brali ho za svého spojence, i když bylo už v té době celkem jasné, že se všechny vládní sliby nenaplní,“ souhlasí Ondřej Lasák.

K tomu má ovšem jako obvykle stanovisko Jindřich Šídlo, který se pokusil situaci vysvětlit z politického pohledu: „Tohle je ve vládě typická situace, kdy se jeden ministr postaví proti všem ministrům a především proti ministru financí. A ministr Bek se snažil do poslední chvíle stávce zabránit, jenže jeho možnosti jsou velmi malé, takže se mu to nepovedlo. Ale je to taková hezká metafora této vlády: čím větší očekávání máš, tím víc jsi pak zklamaný.“

Hrozí stávka europoslanců?

Jenže jak vyplynulo z dnešní diskuze, na stávku škol budeme možná brzy vzpomínat jako na drobný a nevýznamný protest. V druhé polovině Šťastného podcastu, kde se Tereza Povolná věnuje sociálním sítím politiků, jsme narazili na možnost, že by se mohli začít bouřit také někteří europoslanci a kandidáti do europarlamentu.

O místo na kandidátce koalice SPOLU pro nadcházející eurovolby se totiž přihlásil matador všech kampaní Miroslav Kalousek.

Musím mírně dojatě říct, ze mě mile překvapilo velké množství nominací z regionů @TOP09cz, abych kandidoval do evropských voleb. Je to masivní projev důvěry, který nelze odmítnout. Přijímám proto tyto nominace a jsem připraven kandidovat. Respektuji, že o tom však musí rozhodnout… — Miroslav Kalousek🇺🇦🇨🇿 (@kalousekm) November 23, 2023

„Nevím, jak na tohle oznámení budou reagovat ti, kteří už jsou oficiálně na kandidátce, ale napadá mě možnost, že by i oni mohli vstoupit do stávky, a protestovat tak proti Kalouskově kandidatuře. Můžou třeba přestat dělat kampaň nebo něco naštvaně napsat na twitter,“ glosuje Tereza Povolná.

„Nebo by mohli Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Tomáš Zdechovský a Luděk Niedermayer utvořit někde lidský řetěz,“ dodává Sulimenko.

Jak ještě by mohla vypadat stávka proti Kalouskovi? Má šanci se Miroslav Kalousek do europarlamentu v této konkurenci vůbec dostat? A které stávky v Česku byly ty historicky nejúspěšnější? Na to všechno odpovídá dnešní Šťastný podcast, který si můžete pustit v přehrávači v úvodu článku nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci.