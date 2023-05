Vyzyvateli Trumpa nevyšel start. Trapas ještě může vyžehlit

V noci ze středy na čtvrtek jsme byli svědky online debaklu, kdy se floridský guvernér Ron DeSantis pokusil zahájit svoji prezidentskou kampaň na socíální síti Twitter. V rozhovoru společně s amerikanistou Janem Benešem z Ostravské univerzity řešíme, kde se Ron DeSantis vzal, jaké má vazby na technologické firmy, jestli má šanci porazit Donalda Trumpa a jak se mění mapa republikánských zpravodajských kanálů.

Pojďme si nejprve představit Rona DeSantise: Proč je před volbami tak mediálně významnou postavou americké politiky?

Guvernér DeSantis je poměrně mladý uchazeč o kandidaturu za republikánskou stranu na post prezidenta USA. Je to člověk, který vystudoval práva na Harvardu, působil v námořnictvu, za které byl na Guantanamu jako právník, v roce 2007 byl na misi v Iráku, a v roce 2012 se mu s tímto životopisem podařilo vyhrát volby do kongresu za svůj okrsek na Floridě. Ten poté obhájil i v letech 2014 a 2016. V Kongresu byl jedním ze zakládajících členů tzv. Freedom Caucus - skupiny republikánských zákonodárců, která je opravdu hodně konzervativní. Často i s prvky libertariánství.

V roce 2018 se DeSantis rozhodl kandidovat na guvernéra Floridy a o pouhých 32 tisíc hlasů se mu podařilo vyhrát. Dál vládl jako takový typický republikán, bez zásadnějších excesů. Nic, co by ho od ostatních republikánských politiků nějak zásadně odlišovalo. Pak ale přišla pandemie covidu, kdy on na jejím začátku zavedl nějaká opatření typu očkování a roušky. Posléze však usoudil, že bude politicky výhodnější přejít na úplně opačný pól a stal se jednou z tváří protiproudu. Proti vakcínám, proti jakýmkoli opatřením proti šíření nemoci, proti zákazům a tak dále.

A tenhle jeho přístup se postupně rozvinul v celou jeho platformu kulturních válek. Ty se týkají migrace, toho, čemu on říká „indoktrinace“ ve vzdělávání, interrupcí, zbraní a dalších republikánských hodnot. Dnes je z něj jedna z hlavních tváří tohoto kulturního boje na republikánské straně.

Jak obvykle v USA vypadá zahájení kampaně? A jak hodnotíte DeSantisův výkop?

Určitě nebývá online. Tahle varianta byla dost neobvyklá. Můžeme říct, že to byl docela fresh nápad, byla to zajímavá, inovativní strategie. A ten průšvih s technickými problémy byl spíš na straně Elona Muska než guvernéra DeSantise. Ten jakoby s tím počítal, a měl i záložní variantu, která mu vyšla. O hodinu později měl živý rozhovor na Fox News v nejprestižnějším prime time slotu, kde opravdu cílil na to svoje republikánské publikum. Ale - je to první dojem, na který už nemáte druhý pokus. Samozřejmě to schytal jak od Joea Bidena, tak od Donalda Trumpa. Ale má ještě spoustu měsíců k tomu, aby to napravil.

Jan Beneš Foto: Seznam Zprávy Jan Beneš Amerikanista působící na Ostravské a Masarykově univerzitě, absolvent Texas A&M University.

Kromě přednášení na vysoké škole a komentování politické a společenské situace v USA v médiích informuje veřejnost skrz publikaci na Seznam Médium

Kdo jsou největší DeSantisovi podporovatelé?

Politicky to dosud není úplně zřejmé. Pár zákonodárců z amerického Kongresu, ale nikdo se za něj výrazně zatím nepostavil; lidé si stále ještě svoji podporu kandidátům hlídají.

Co je ale zajímavé, je právě to zahájení kampaně na Twitteru. Ukazuje se, že Ron DeSantis má zastánce i odpůrce, ale hlavně donory v Sillicon Valley mezi všemi různými technologickými moguly, investory. Jeho vystoupení moderoval David Sachs, což je jakýsi mentor Elona Muska, velmi významný investor, který má i vlastní velmi populární a vlivný podcast All In. A stejně tak za DeSantisem stojí Peter Thiel, další výzmaný miliardář a libertarián. Všichni tři – Musk, Thiel a Sachs - se znají z doby, kdy působili v PayPalu, velmi úspěšné firmě.

Takže DeSantis za sebou má lidi s obrovskými zdroji a velkým politickým i finančním vlivem. Otázka je, k čemu to je a co mu to přinese. Ještě dodám, že DeSantis má aktuálně připraveno na kampaň nějakých 110 milionů dolaru, což je skutečně velké číslo.

Florida je velmi specifický stát, který je pro velkou část Spojených států (a asi i světa) terčem posměchu. Proč je významné, že DeSantis kandiduje na prezidenta právě odsud?

Já to vnímám ve třech rovinách. Florida je třetí největší stát USA. Má téměř 20 milionů obyvatel, takže to rozhodně není zanedbatelný stát. Něco, co hraje proti DeSantisovi, jsou námitky amerických komentátorů, kteří podotýkají, že z Floridy ještě nikdy nikdo nebyl zvolen prezidentem. Ten stát není významný v tom, že by do systému vysílal nějaké zásadní politické špičky. A ta třetí rovina, která stojí hodně za DeSantisem, jsou právě ty zmiňované kulturní války. On překreslil celou politickou mapu Floridy, o které jsme se ještě před pár lety bavili jako o státu, ve kterém jsou síly Demokratů a Republikánů vyrovnané. Ale dnes je to stát jednoznačně republikánský. Když jsem zmiňoval, že v roce 2018 DeSantis vyhrál o 32 tisíc hlasů, tak vloni už to bylo o 1,5 milionu. A takto překreslená mapa státu ho kvalifikuje na to, aby kandidoval na prezidenta USA.

Podrobněji o kandidatuře Rona DeSantise Oznámení prezidentské kandidatury nejvážnějšího Trumpova konkurenta v republikánských primárkách provázely technické problémy. Větší potíže ale Rona DeSantise čekají. Exprezident dává najevo, že se v kampani nebude držet zpátky. Musk zkazil velký moment muže, který má šanci poslat Trumpa do důchodu

Poslední rok o něm kolují výroky typu, že je to „Trump na steroidech, který navíc vidí dál, než dvě hodiny dopředu.“ Umíte si z jeho vedení Floridy udělat představu, jak by jeho prezidentství mohlo vypadat?

Ron DeSantis by rozhodně v zahraniční politice pokračoval ještě extrémnějším způsobem než Donald Trump. Už teď prohlašuje, že je velmi tvrdě proti Číně a rozhodně nepodporuje americkou podporu Ukrajině. Je to člověk, který je izolacionista. Trumpovo Amerika First je i jeho slogan.

A co se týká domácí politiky, tak si myslím, že by se ještě více opřel do oněch kulturních válek. Tlačil by na rozvolnění zákonů ohledně zbraní, zasahoval by do školství, byl by silně proti-interrupční…

No a dodám, že kde ty steroidy skutečně působí, tak na rozdíl od Trumpa je to vzdělaný právník z Harvardu. I když bezskrupulózní, tvrdý až krutý, řekl bych, že je to nesmírně schopný člověk. Byť to ten úvodní Twitterový fuckup úplně nepotvrzuje.

Myslíte si, že má šanci Trumpa porazit?

Myslím, že šanci má. První, co nám to naznačí, budou republikánské primární debaty, které se odehrají na konci léta. Uvidí se, jak moc bude schopný ustát útoky Donalda Trumpa, s čím přijde, čím se odliší. Na mě osobně nepůsobí úplně společensky. Trump je ve face to face kontaktu nesmírně okouzlující, a to se o DeSantisovi říct nedá. Podpory a peněz má dost, jestli to vydrží, uvídíme.

Mně osobně v posledních měsících fascinuje vzájemné špičkování DeSantise s firmou Disney, jednou z ikon floridského koloritu. Jaké spolu tyto dvě entity mají aktuálně vztah?

Disney World u Orlanda je největší zábavní park na světě. Je to jeden z největších zaměstnavatelů na Floridě, má skoro 80 tisíc zaměstnanců. Akorát že si znepřátelili Rona DeSantise v momentě, kdy se vyjádřili kriticky k zákonu z roku 2022. Tomu se přezdívá „Don’t say gay“ zákon, kdy republikáni pod vedením DeSantise stanovili, že se ve školách nesmí rozebírat sexuální orientace a gender, respektive identita.

A vzhledem k tomu, jaká je cílovka firmy Disney, a že zaměstanci jsou velmi často osoby z LGBTQ+ komunity, tak se k tomuto zákonu firma postavila velmi kriticky.

Disney od roku 1967 provozuje oblast, kde Disney World sídlí. Mají speciální status v rámci Floridy a celou oblast si i sami řídí. A DeSantis se je za kritiku jeho zákona rozhodl potrestat tím, že jim status chtěl odebrat, respektive jim ho odebral. Disney ho na oplátku zažalovala u federálního soudu, že upírá právo na svobodu sloval a projevu. Což je paradoxní, protože DeSantis se staví do stejné role jako Elon Musk - samozvaný ochránce práva na absolutní svobodu projevu.

O co jde mezi Disney a DeSantisem? Republikánský guvernér státu Florida Ron DeSantis odebral společnosti Disney zvláštní administrativní status v okrsku u města Orlando. Důvodem je kritika, kterou firma směřovala na nový floridský zákon o sexuální výuce na školách. Republikánský guvernér potrestal firmu Disney. Zastala se LGBT komunity

Společně s transformací republikánské strany od trhového, pravicového zaměření směrem ke kulturním válkám se mění i mediální prostředí kolem pravicového spektra americké politiky. Jak to aktuálně vypadá u Fox News Ruperta Murdocha?

FoxNews se dostal do dost nepříjemné pozice. V momentě, kdy přistoupili na mimosoudní vyrovnání s firmou Dominion, která provozuje volební přístroje, a musela firmě zaplatit tři čtvrtě miliardy dolarů za pomluvu, tak zároveň vyhodila svojí nejvýraznější postavu, Tuckera Carlsona. A Fox News se teď do určité míry hledá. Místo Carlsona nebyla schopná najít podobně výraznou náhradu. V jeho prime time slotu jim klesá sledovanost. A zároveň Fox News řeší, podobně jako sami Republikáni, za koho se v těch nadcházejchícíh volbách mají vlastně postavit. Dříve hodně vsadila na Donalda Trumpa, ale postupně se od něj chtěla vzdálit. I právě kvůli problémům s firmou Dominion.

Teď je otázka, jestli vsadí na Rona DeSantise, nebo jestli nevyklidí pole tím, že se aktuálně objevuje spoustu pravicových alternativních platforem. Ať už jsou online, v rádiu nebo podcastech. Fox je aktuálně v dost nepříjemné pozici.

O Tuckeru Carlsonovi se mluvilo jako o případém kandidátovi už v těch minulých prezidentských volbách, ale i teď v roce 2024. Jak to s jeho kariérou aktuálně vypadá?

Vypadá to tak, že mu aktuálně lidé z Fox News přišli vybílit nahrávací studio. Protože bylo vybaveno z peněz Fox News. Carlson v něm plánoval pokračovat ve svojí show, respektive v novém projektu, se kterým se měl přesunout na Twitter.

Na stejné síti je z té konzervativní scény ještě jedna významná postava, respektive celá plejáda postav. Například Ben Shapiro, který je velmi populární pravicový podcaster a provozuje celý ekosystém podcastů pod značkou The Daily Wire.

Z Twitteru by se postupně měla stát platforma pro tyto silně konzervativní hlasy. Ostatně i Carlson si Twitter pochvaloval jako poslední místo, kde je svoboda projevu neomezená, narozdíl od FoxNews a dalších. Twitter je místo, kde on si může říkat vlastní pravdu, a to je pro něj a další konzervativí komentátory důležité.

Je tahle údajná svoboda slova, kterou Musk slibuje, to jediné, co konzervativce na Twitter táhne?

Myslím, že je to jedna z hlavních věcí. Ron DeSantis neustále, prakticky v každém svém projevu zmiňuje slovíčko „woke.“ Novináři se zeptají na Floridu, DeSantis odpoví, že Florida je „where Woke goes to die.“ Místo kde „woke“ zemře. A stejně jako Elon Musk mluví o „woke mind,“ že jde o nějaký virus, který napadá naše duše. Takže je spojuje jakási nechuť, až dokonce odpor, ke všemu, co oni považují za „woke.“ Což je dost vyprázdněný výraz, který jsou ale schopni nacpat na spoustu dalších významů.

Máme se tedy těšit na další, v pořadí již třetí americké volby, které se budou odehrávat primárně na Twitteru?

Od té doby, kdy Elon Musk převzal Twitter, různé studie ukazují, že se zhoršuje moderace obsahu. A debatě nepomáhá ani fakt, že Musk vzal zpět všemožné nacionalisty a krajně pravicové účty. A jak jsem zmiňoval před chvílí, na platformu si pozval i velké hvězdy, skutečně významné krajně pravicové, nebo ultrakonzervativní komentátory. Ukazuje tím, že tohle je směr, kterým se chce vydat.

Na druhou stranu si za sebe vybral Lindu Yaccarino jako novou CEO (šéfku firmy, pozn. red.), která má velmi dlouhou a úspěšnou kariéru v marketingu, respektive v shánění reklamy pro různé produkty a firmy. A žádná firma nechce mít svoje produkty vedle ultra-pravicového obsahu, chtějí jej vystavovat vedle běžné, neškodné diskuse. Tak uvidíme, jak se s tím Twitter jako byznys popere.

A co se týká voleb, dezinformací či konspiračních teorií: myslím, že právě Twitter se stane tou hlavní platformou, kde se tento obsah bude šířit nejvíce.

Za pár měsíců začně vaše největší sezóna předvolebního pekla. Těšíte se?

Republikánské primárky budou samozřejmě fascinující. Myslím, že to bude příští příručka pro politology, marketéry a další lidi z oboru. Bude toho tolik a bude to ještě intenzivnější než ty předchozí volby, že už mě to ani netěší.

Vy sám jste na Twitteru proslul svými sobotními vlákny, ve kterých jste popisoval zajímavé anglo-americké fenomény. V krásně vyzdrojovaném, ale zároveň stravitelném formátu. Teď jste podobný obsah začal psát na naše Seznam Médium. Jaký je mezi tím obsahem rozdíl?