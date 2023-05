Musk zkazil velký moment muže, který má šanci poslat Trumpa do důchodu

„Jsem Ron DeSantis a kandiduji na prezidenta, abych stál v čele našeho velkého amerického návratu,“ zazní na závěr videa, kterým čtyřiačtyřicetiletý floridský guvernér ve středu večer tamního času oznámil, že oficiálně vstupuje do boje o republikánskou nominaci na amerického prezidenta ve volbách v příštím roce.

Na rozdíl od klipu, kterým svou opakovanou kandidaturu oznámil úřadující šéf Bílého domu Joe Biden, je ten DeSantisův poměrně vizuálně chudý a prostor dostává hlavně zvuk. Guvernér v něm připomíná, ve kterých oblastech podle něj nyní Spojené státy selhávají, a připomíná úspěchy, kterých dosud dosáhl ve svém státě.

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg — Ron DeSantis (@RonDeSantis) May 24, 2023

Byl by to vcelku běžný start kampaně, který lidé viděli v minulosti již několikrát, příběh je to ale mnohem složitější a snad i zábavnější. Do zahájení se totiž zapojil i podnikatel Elon Musk, s nímž si guvernér naplánoval rozhovor v hlasové diskuzní funkci Spaces na sociální síti Twitter, kterou miliardář vlastní.

Na papíře šlo o dobrý plán; Muska na platformě sleduje více než 140 milionů účtů. Když si vzal Twitter pod svá křídla s příslibem, že lidem vrátí „svobodu slova“, stal se zároveň hrdinou mnoha členů pravice, kteří si stěžovali, že na síti dochází k cenzuře. Realita středečního večera však byla jiná a hlavní slovo si vzaly technické problémy.

Do živého vysílání, jež muselo být nejdříve zrušeno a poté opět spuštěno, se přihlásilo více než půl milionu lidí. Vypadávající zvuk a selhávání celé aplikace poté, co se uživatelé do Spaces připojili, tak okamžitě přitáhly pozornost a nechybělo ani internetové vtipkování, do kterého se zapojil i bývalý prezident Donald Trump.

Jak ukazují průzkumy veřejného mínění, pro exprezidenta je v této fázi kampaně DeSantis asi jedinou konkurencí. Guvernérovi však nejnovější potíže rozhodně do karet nehrají; samotné oznámení kandidatury totiž nedostalo zdaleka takovou pozornost jako problémy, které ho doprovázely.

Ron DeSantis měl v posledních měsících průser za průserem. Bylo jasný, že má s kandidaturou co dohánět. Díky @elonmusk je teď zahájení jeho kampaně navždy toto: pic.twitter.com/YF4LIU7AHH — Matěj Schneider (@matschneid) May 24, 2023

Formu oznámení, kterou si DeSantis zvolil, již předem odsoudili někteří z Trumpových spojenců, kteří guvernérovi vyčetli, že se takto významný krok rozhodl učinit právě prostřednictvím twitteru.

„Je to jedno z nejodfláknutějších zahájení kampaně v novodobé historii,“ cituje web The Hill třeba Karoline Leavittovou, mluvčí Trumpova hnutí Make America Great Again Inc. „Každým dnem si stále více Američanů uvědomuje, jak moc se Ron DeSantis rozchází s jejich hodnotami a jak nevolitelný ve skutečnosti je.“

Všechny tyto útoky z Trumpovy strany však nejsou pro výrazně mladšího DeSantise nic nového. Začaly ostatně již na podzim minulého roku poté, co guvernér s přehledem obhájil svůj mandát ve všeobecných volbách. Veřejnost tehdy ve velkém začala spekulovat, zda toto vítězství nepodpoří jeho ambice a on se nerozhodne usilovat o Bílý dům.

DeSantis v problémech Po loňských volbách se Ron DeSantis zdál jako soupeř, který by mohl v boji o Bílý dům vyzvat Donalda Trumpa na vyrovnaný souboj. Podpora mu však od té doby klesá a jeho vlastní spojenci se staví za obviněného exprezidenta. Obvinění Trumpovi neškodí. Sílí a přitahuje spojence, kteří fandili soupeřovi

Trumpovy nejasné výhrůžky o tom, že by si DeSantis mohl snahou o Bílý dům velmi ublížit, tehdy přišly ještě před oznámením oficiálních výsledků. Neustaly ovšem ani v dalších měsících, a přestože exprezident prohlásil, že by ho guvernérova kandidatura nemohla zajímat méně, využil každé dostupné příležitosti, aby dokázal opak.

Úpadek popularity

DeSantis kandidaturu oznámil ve chvíli, kdy už někteří analytici sázeli spíše na to, že se do boje o prezidentský post kvůli propadu v průzkumech nakonec nezapojí. Zatímco v měsících po listopadových midterms se objevovaly sondáže, ve kterých guvernér Trumpa porážel, jejich počet se s přibývajícími týdny postupně snižoval a rozdíl mezi dvojicí rostl v DeSantisův neprospěch.

Z muže, který se zdál být osvěžujícím řešením pro všechny problémy Republikánské strany, jako by se stal jen další z davu. Částečně je podle listu The New York Times na vině třeba zabřednutí do stejných otázek, které republikány dříve rozdělovaly a poškozovaly: potraty, Rusko nebo chování exprezidenta Trumpa.

I když svá slova vzal později zpět, v polovině března například prohlásil, že válka na Ukrajině není životně důležitým zájmem USA, a ruskou invazi nazval územním sporem. Jeho obrazu pak nepomohlo ani podepsání zákazu potratů na Floridě po šestém týdnu těhotenství, kdy mnoho žen ani neví, že jsou těhotné, nebo válčení se společností Disney.

Podle nejnovějšího průzkumu z dílny tandemu Harvard / Harris Poll by tak guvernérovi dnes v republikánských primárkách dalo hlas jen 16 % voličů, což je o čtyři procentní body méně než v dubnu. Trump si naopak dokázal získat 58 % republikánů a zbylí účastníci boje o republikánskou nominaci se momentálně pohybují u hranice čtyř procent.

Foto: Facebook/Governor Ron DeSantis, Seznam Zprávy Ron DeSantis s rodinou. Fotografii zveřejnil na svém facebooku u příležitosti letošního Dne matek.

Co se týče přímého souboje mezi DeSantisem a Trumpem, bývalý prezident jasně dominuje i zde se ziskem 65 %. Je ovšem otázkou, jak průzkumy zamíchá fakt, že DeSantis dnes již oficiálně kandiduje.

Stále je naděje

Ani tato nevlídná čísla ale stále nemusejí znamenat, že by DeSantis byl odepsaný. Stejný průzkum se například věnoval i potenciálním soubojům ve finálové rovince, a přestože Trump by Joea Bidena, který si zřejmě vyslouží nominaci Demokratické strany, porazil o sedm procentních bodů, guvernérovi čísla předpověděla s demokratem remízu a větší podíl nerozhodnutých voličů.

Právě v konečných všeobecných volbách se DeSantis cítí silný. Již dříve například prohlásil, že v prezidentském klání jsou pouze tři skutečně životaschopní kandidáti – on, Trump a Biden – a pouze dva, kteří mohou všeobecné volby vyhrát: on a Biden.

Do klání navíc zbývá ještě více než rok a pravdou zůstává, že DeSantis má stále více peněz než Trump a také méně právních problémů. To by mu – navzdory tomu, že na celonárodní úrovni jde o neprověřeného kandidáta – mohlo pomoci u umírněných republikánů, kteří jsou již unaveni dramaty okolo exprezidenta.

Biden opět kandiduje Současný americký prezident Joe Biden se uchází o druhé funkční období. Definitivní potvrzení přichází přesně čtyři roky poté, co kandidaturu oznámil naposledy. Seznam Zprávy podrobně rozebírají, jaké má šance na obhajobu. Osmdesátník Biden zavelel k další velké bitvě. Demokraté nejsou nadšení

Podle některých odborníků je tak před ním sice náročná, ale zřetelná cesta k zisku stranické nominace. Musel by ovšem předvést dobrou kampaň, což mu Donald Trump rozhodně neulehčí. Je tedy otázkou, jak ustojí třeba osobní útoky, které během ní nepochybně přijdou v mnohem větší míře než dosud.

Podle webu USA Today se guvernér nyní musí proti Trumpovi jasně vymezit, což se dosud zdráhali udělat i zbylí republikánští kandidáti. Mezi další klíče k úspěchu pak novináři řadí třeba moudré nakládání s finančními prostředky, osobnější přístup nebo získání republikánského establishmentu na svou stranu, v čemž DeSantis momentálně zaostává.

Pomoci by mu pak mohla také výhra hned v úvodu primárek, jmenovitě ve státech New Hampshire a Jižní Karolína. K zisku nominace to sice stačit nebude, jak ale upozorňuje web CNN, pravděpodobně jde o nezbytný krok, který jeho předchůdcům pomohl nastartovat kampaň.

V tomto ohledu je pro DeSantise dobrou zprávou, že v těchto státech vychází z průzkumů lépe než na celostátní úrovni, i když i tam zaostává za Trumpem. Jeho vítězství v některém z nich by tak ukázalo, zda je Trumpův náskok postaven na pevných základech.

Epizoda podcastu 5:59 o soudu s Trumpem: Jak může obvinění dopadnout na další ambice Donalda Trumpa?

Oslabí, nebo naopak posílí Trumpovy šance v prezidentských volbách, které čekají USA napřesrok?

A jak velký mezník bude soud znamenat pro americkou společnost? Soud, jaký Amerika ještě nezažila. Vznikne fotka, která vstoupí do učebnic

Neopomenutelným problémem je nicméně i to, že současná Republikánská strana funguje na emocích, nikoli na logice. Nominace Trumpa nemusí být pro stranu politicky rozumným krokem, exprezidentovi příznivci však mají ke svému hrdinovi téměř duchovní vztah a to se může na výsledku odrazit.