Zatčení, otisky prstů a přes 30 bodů obžaloby. Co čeká Trumpa u soudu?

Donald Trump v úterý stane v roli obviněného před soudem v New Yorku. Trump čelí několika bodům obžaloby v souvislosti s platbou za mlčení pornoherečky Stormy Daniels během prezidentské kampaně v roce 2016. Bývalý prezident pochybení odmítá, kroky úřadů označuje za politicky motivované.

V rámci úvodního slyšení ho formálně zatknou, vyfotí do policejní složky a sejmou mu otisky prstů. Poté si Trump vyslechne obžalobu, která by podle amerických médií měla čítat více než 30 bodů. Ve vazbě ale velmi pravděpodobně neskončí.

Veřejnost dosud přesně neví, z čeho ho newyorská prokuratura viní. Případ by se ale měl týkat peněz, které Trump měl poslat skrz svého bývalého právníka Michaela Cohena pornoherečce Stormy Daniels. Prý za to, aby mlčela o jejich intimním vztahu z roku 2006.

Jen pro zajímavost: Amerikanista Jan Beneš v podcastu 5:59 připomíná, že přísně vzato Trump není první zatčený americký prezident. Už v roce 1872 se konal proces s Ulyssesem Grantem, který dostal pokutu za příliš rychlou jízdu kočárem po ulicích New Yorku. „Ale samozřejmě současný případ je mnohem vážnější a není to žádná legrace,“ dodává Beneš.

Podle žalobců Trump „kryl jeden podvod druhým“, vysvětluje Beneš. Prvním prohřeškem mělo být to, že platba 130 tisíc dolarů pro Stormy Daniels byla protiprávně zahrnuta do účetnictví exprezidentovy firmy Trump Organization. Druhý údajný podvod pak má spočívat ve faktu, že tím došlo k zakrytí nelegálního příspěvku na předvolební kampaň.

„(Podle prokuratury) šlo o záchranu kampaně, protože pokud by se informace a detaily o aféře (se Stormy Daniels) dostaly na veřejnost, mohlo to ohrozit kampaň a kandidaturu Donalda Trumpa,“ dodává amerikanista. Z možného přestupku se tak rázem stává podezření z trestného činu, který pro Trumpa znamená hrozbu až čtyřletého pobytu za mřížemi.

Na konečný verdikt ale podle Beneše může veřejnost čekat velmi dlouho. Trumpovi právníci se zřejmě budou snažit - podobně jako v jiných případech - proces co nejvíce zdržovat. Třeba mohou podávat stížnosti, žádosti na změnu soudce nebo přesun líčení do jiného okrsku.

„(Trump) bude chtít, aby soud probíhal co nejdéle. Ale hlavně - aby se protáhl až do volební sezony. Tedy až do doby, kdy v rámci Republikánské strany začnou probíhat primární volby budoucího prezidentského kandidáta (pro volby v roce 2024),“ říká amerikanista.