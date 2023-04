Obvinění Trumpovi neškodí. Sílí a přitahuje spojence, kteří fandili soupeřovi

Seznam floridských kongresmanů, kteří se v blížících se prezidentských volbách veřejně postavili na stranu Donalda Trumpa, se rozrostl o další jména. Jedno z nich je navíc poměrně překvapením, protože patří dlouholetému spojenci tamního guvernéra Rona DeSantise, u kterého se očekává, že brzy oznámí svou vlastní kandidaturu.

„Brian Mast je DeSantisovým spojencem v otázkách životního prostředí a vody v rámci jižní Floridy. Stává mu po boku během tiskových konferencí. Wau,“ okomentoval na twitteru novinky Peter Schorsch, vydavatel webu FloridaPolitics, podle kterého jde o podobnou situaci, jako když se za Trumpa již začátkem dubna postavil Byron Donalds.

Také tento republikánský poslanec byl dlouhou dobu DeSantisovým spojencem. Byl to navíc on, kdo svým listopadovým proslovem uvedl floridského guvernéra s rodinou na pódium, když se v Tampě slavilo DeSantisovo drtivé vítězství ve všeobecných volbách.

„Momentálně existuje pouze jeden lídr, který může využít tento okamžik a poskytnout nám to, co potřebujeme, tedy postavit nás zpět na správnou cestu, poskytnout sílu i odhodlání a ‚učinit Ameriku opět velkou‘. Proto je mi ctí podpořit Donalda Trumpa v prezidentských volbách v roce 2024,“ hlásalo však o několik měsíců později oficiální oznámení politika.

Z floridské delegace v Kongresu pak v úterý Trumpa podpořil i republikán John Rutherford a spolu s Mastem se tím připojil k dalším pěti floridským kolegům. DeSantise pak ve stejný den podpořil vůbec první člen této „výpravy“, a to politička Laurel Leeová. Už v pondělí však v táboře Trumpa zakotvil zase Greg Steube.

Jak minulý týden informoval web NBC News, v momentě, kdy se za Trumpa postavili první čtyři floridští republikáni, začalo DeSantisovo okolí obvolávat další členy delegace, aby se ujistilo o jejich podpoře. Impulzem prý bylo primárně rozhodnutí Donaldse, jelikož zbylá trojice republikánů nebyla tak překvapivá.

Celkem mělo jít o šest telefonátů a v pořadí jsou nejspíše i zbylé dvě desítky členů.

„DeSantisův tábor je zjevně rozladěn tím, že tolik členů státní kongresové delegace se hlásí k Trumpovi,“ cituje NBC poradce jednoho z členů Republikánské strany, kterého DeSantisův tým kontaktoval. „To, že se k Trumpovi přidal Matt Gaetz, je jedna věc, ale podpora Byrona někoho nepochybně rozrušila.“

Neradostné vyhlídky

Záda Trumpovi, který na rozdíl od floridského guvernéra kandidaturu ohlásil již loni, kryjí i desítky dalších volených republikánů. Úspěch navíc získává i mezi širším elektorátem, kde by podle nejnovějšího průzkumu z dílny Morning Consult byl volbou pro 53 % voličů republikánských primárek, zatímco DeSantis pouze pro 24 %.

Jádrem toho, proč DeSantisova čísla nyní stagnují, je nejspíše fakt, že guvernér se v poslední době dostal pod palbu kritiky kvůli několika tématům. I když svá slova vzal později zpět, v polovině března například prohlásil, že ukrajinské dění není životně důležitým zájmem USA, a ruskou invazi nazval územním sporem.

Jeho obrazu pak nepomohlo ani nedávné podepsání zákazu potratů na Floridě po šestém týdnu těhotenství, kdy mnoho žen ani neví, že těhotné jsou, nebo jeho vleklé boje se společností Disney.

Trump si před guvernérem i nadále držel náskok na federální úrovni, v dubnu se mu ovšem povedlo uspět i v čistě floridských průzkumech. Pokud tak nešlo pouze o ojedinělý jev, zřejmě si „vzal zpět“ svůj domovský stát, což jistě sleduje s potěšením.

V DeSantisovi Trump viděl nebezpečí ihned po guvernérově úspěchu v listopadových všeobecných volbách, kdy ho začal od boje o Bílý dům odrazovat. Do týmu si exprezident navíc přivedl poradkyni Susie Wilesovou, proti které se DeSantis obrátil poté, co ho pomohla dostat do pozice guvernéra.

Oba Rona DeSantise pomohli stvořit a oba by ho nyní rádi zničili, popisuje The New York Times pojítko, které zřejmě utužilo vztah mezi dvojicí. „Ví, kde jsou pohřbená těla,“ cituje pak list Rogera J. Stonea mladšího, dlouholetého Trumpova poradce a odborníka na „černou magii“ politického světa, který se s Wilesovou zná více než 30 let.

Na republikánském výsluní

Zda se Trump rozhodne proti DeSantisovi vytáhnout v plné polní, se teprve ukáže. Veškeré výše nastíněné sympatie, kterých se dnes Trumpovi dostává, však ukazují, že pro některé členy stranické základny je stále preferovanější volbou, a to navzdory tomu, že je dnes prvním (ex)prezidentem v historii Spojených států, který čelí obvinění z trestného činu.

Obžaloba, kterou si Trump vyslechl na začátku dubna, čítá celkem 34 bodů, které souvisí s falšování obchodních záznamů; součástí kauzy jsou například v účetnictví údajně protizákonně vykázané peníze, které dostala výměnou za mlčenlivost pornoherečka a údajná exprezidentova bývalá milenka Stormy Daniels.

Vše přitom mělo probíhat s cílem ovlivnit výsledek prezidentského klání v roce 2016, které Trump vyhrál.

Oslabí, nebo naopak posílí Trumpovy šance v prezidentských volbách, které čekají USA napřesrok?

Podpora, která ho v rámci Republikánské strany vyšvihla na pozici favorita, však nepřijde vniveč. Nynější obvinění, ba dokonce ani odsouzení, totiž samo o sobě Trumpovu kandidaturu nezastaví, jelikož ústava od kandidátů vyžaduje pouze to, aby se narodili v USA, bylo jim nejméně 35 let a aby alespoň 14 let byli rezidenty země.

Pro obviněného Trumpa, který by se mohl stát odsouzeným zločincem, by ale z politického hlediska mohlo být obtížnější získat hlasy už jen kvůli tomu, že soudní procesy budou omezovat jeho čas, který by mohl věnovat kampani.