Vlevo dole: Je Gazdík padouch, nebo naiva?

„Gazdík vstoupil do politiky jako ten čistý, skaut. Za sebou měl úctyhodný příběh, jak dokázal vybojovat víc peněz pro malé obce a u toho vznikl STAN,“ vzpomíná na Gazdíkův příchod do politiky Václav Dolejší.

Gazdík prokázal politický talent, když se spojil s Miroslavem Kalouskem a jeho TOP 09 a dostal Starosty do velké politiky. „Jenže v pozadí se mezitím odvíjel trochu jiný příběh STAN – ten, který zahrnuje Stanislava Polčáka a Michala Redla,“ dodává Lucie Stuchlíková.

Jak své kontakty se spojencem mafiánů hájí odcházející ministr? Co mají společného Petr Gazdík, Pavel Bém a přejetý bobr? A co se to děje se skauty?