Vlevo dole: Pavel vyhlásí válku a Nerudová prodá Sudety. Jaká špína se chystá

Dva dny do voleb. Miloš Zeman v prvních dvou přímých volbách ukázal cestičku všem, kteří si chtějí v závěru kampaně pomoct nějakou tou špínou na své soupeře. A všechny jeho recepty se už víceméně objevují i letos.

„Obojí už využívá Andrej Babiš. V dopise voličům varuje před novou migrační vlnou, tepe do vlády a po prvním kole plánuje sněmovní spektákl s vyslovením nedůvěry,“ popisuje Lucie Stuchlíková.

A zatímco Andrej Babiš se poučil, druhý tábor zjevně ne. Například vládní koalice svolá Babišovi mimořádnou schůzi do deseti dnů, tedy ještě před druhým kolem voleb. Zákon to sice takto přesně neurčuje, ale slovy Marka Výborného (KDU-ČSL) je to přece „úzus a ten je nutno dodržet“.