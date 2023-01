Vlevo dole: Záhada Středulových peněz. Vyluxoval je, nebo hasí dluhy?

Tři dny do voleb. Petr Pavel a Danuše Nerudová shodili rukavice. Jenže se nepustili do Andreje Babiše, ale do sebe navzájem. Každý ze svaté trojice vytahuje poslední trumfy – Babiš cestu za Macronem, Pavel party pravdy a lásky a Nerudová poslední debaty s občany.