Vlevo dole: Babiš si věří, že debaty nepotřebuje. Nepřecenil se?

Podle sociologů má Bašta šanci ubrat pár procent Andreji Babišovi. A pokud bude souboj o postup do druhého kola mezi hlavní trojicí vyrovnaný, může to hrát důležitou roli.

A zatímco SPD pořádá frontální útok a slibuje, že odvolá vládu Petra Fialy, tým Andreje Babiše odmítá jednu debatu za druhou. Nakonec půjde jen do té poslední – na Novu ve čtvrtek. Je ale dobrá strategie nepřijít například do debaty Blesku, který pak dva dny rozjíždí články, že „Babiš se na čtenáře vykašlal“?

„Kromě toho, že se Andrej Babiš bojí do debat jít, spoléhá na to, že ho každý zná, a ukazovat se v televizi tedy nepotřebuje. Jenže on musí získat i jiné než svoje běžné voliče. A nebýt celý týden vidět? Nevím, jestli se přece jen trochu nepřecenil,“ přemýšlí Lucie Stuchlíková.