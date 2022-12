Vlevo dole předpovídá rok 2023: Brno dokončí anexi Prahy

Když mají novináři komentovat události ex post, jsou chytří jak rádio. Ale běda, když mají něco předpovědět. Přesto se o to autoři politického podcastu Vlevo dole každý rok před silvestrem statečně pokoušejí.

„Naše loňské předpovědi kupodivu nebyly tak hrozné jako předchozí rok. Trefili jsme výsledek Pirátů v Praze i to, že si hnutí ANO znovu zvolí Andreje Babiše předsedou,“ chválí se Lucie Stuchlíková, aniž by se znepokojovala tím, že tohle by tipnul kdekdo.