Starat se o děti i staré rodiče nemůže nikdo zvládnout sám, ale často to tak je

Kéž by to v rodinách fungovalo tak, že je péče o nemocného seniora běžnou součástí života, že bychom přirozeně přijímali, když blízkému dochází síly, říká klinická psycholožka a psychoterapeutka Martina Kukolová.

„Dříve generace vyrůstaly společně. Lidé pak brali to, že jeden člen rodiny stárne a ztrácí síly, jako součást života, že to tak prostě je. A že je normální si vzájemně pomáhat nebo se střídat v péči o něj,“ vysvětluje v novém dílu podcastové série Výdech o takzvané sendvičové generaci.

Většinou jeden člen rodiny pečuje nejvíc a je seniorovi nebo nemocnému člověku nejblíž. Myslím i fyzicky. A pak to leží povětšinou všechno na něm. Nicméně každá rodina to má nastavené po svém – někdo se podílí jenom finančně, někdo se podílí tím, že zajišťuje nějaké služby, někdo má seniora doma a stará se o něj každý den. Mnohdy se lidi i střídají.

Posluchačka Hana se s námi podělila o příběh: Říká se, že se od nich táta odstřihnul, když se 10 let staral o svou nemocnou maminku s Alzheimerem. Začal u toho ale pít, protože to příliš nezvládal, a potom své dceři vyčítal, že všechno leží jenom na něm. Jak lze uspořádat vztahy v rodině, aby tam nedocházelo k podobným konfliktům?

Nebývá to tak, že jediný konflikt vytvoří takové napětí, které by se nedalo řešit. Záleží, jak je ta rodina zvyklá se podílet na společném běhu, jak je zvyklá řešit problémy, jak je zvyklá se postavit k tomu, když se její člen vyskytne někde na hraně alkoholismu nebo jiného problému. Tím myslím, jestli se všichni zapojí do řešení problému.

Je to velmi posilující. Babičky a dědečky, starší generaci obecně, těší, když vidí svoje vnoučata, pravnoučata. Je to pro ně velmi obohacující. A je to něco, na co se velmi dlouho těší, pro to vlastně žijí. Nebo lze říci, že z toho žijí.