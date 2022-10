Výdech: Vaši blízcí uvěřili konspiracím? Nepalte mosty

Někdy může hádku vyostřit i rozdílný jazyk, případně odlišné chápání často užívaných termínů. „Velmi bych se přimlouval za to, abychom se vrátili k češtině. Vždyť už jen to slovo dezinformace je tak provařené, že jsou na něj lidi hákliví. Hádají se vůbec o to slovo samotné,“ říká Suchý. On sám by v běžných rozhovorech mluvil spíše o „omylu“, „domněnce“ nebo „lži“.