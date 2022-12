Byznys s nelegálními billboardy. Soud popsal, jak podnikatel využil bílé koně

Soudkyně Danuše Ehrenbergerová uložila Fischerovi letos na jaře tříletý podmíněný trest za to, že převedl společnosti Imperial Club a Secure Home na nezaměstnaného Jaroslava P. Podle soudu to udělal proto, aby se vyhnul placení daní a stotisícovým pohledávkám za nezaplacené faktury. Rozsudek, který si redakce vyžádala podle zákona o svobodném přístupu k informacím, detailně popisuje roli bílého koně – pana Jaroslava.

Jenže místo toho Fischer v roce 2018 obě společnosti převedl na nezaměstnaného muže s bydlištěm na obecním úřadě. Zaplatil mu za to 20 tisíc korun na ruku.

Jaroslav P., který se živí jako zedník, u soudu odvyprávěl svůj příběh. Do roku 2014, tedy skoro deset let, pracoval na živnostenský list, během pěti let dokonce zaměstnával několik dalších lidí. Potom ale přišla krize. Jaroslav o živnostenské oprávnění přišel a od té doby pracuje na černo. Trvalé bydliště má na obecním úřadu a přespává tam, kde mu zrovna dají práci.