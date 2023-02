„Katar si otevřel Vráťa a řeší peníze.“ Kancléř usiluje o miliony z emirátu

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Ta věta padla na schůzce několika byznysmenů a lobbistů v pražském sídle čínské státní investiční společnosti Citic zcela zřetelně.

„Katar si otevřel Vráťa a řeší peníze,“ řekl tam svým společníkům její nejvyšší český zástupce a předseda fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík.

„Já bych nerad, aby Vráťa zjistil, že jsme tady nějakým způsobem jednali a že v části, která se týká fotbalu, to vede do Slávie a ne do Slovácka,“ vysvětlil osazenstvu, kdo stojí za penězi, o jejichž rozdělení a využití se právě debatuje.

Záznam schůzky naznačuje, že Vratislav Mynář při jednáních s katarským emirátem nesledoval jen národní zájmy, ale myslel i na vlastní projekty. Až dosud přitom Hrad tvrdil, že katarská mise zachraňuje Česko před plynovou krizí.

Že hradní nápady do Kataru doputovaly, potvrzuje i podnikatel Peter Závodský, který jednání s Katařany organizoval. „Nabídka byla daná, a zatím nemáme zpětnou reakci,“ přiznává Závodský, jenž byl v minulosti poradcem politiků z ODS i ČSSD a v současnosti šéfuje Obchodní komoře pro státy GCC.

Je ovšem otázkou, jestli se podaří Mynářovi a spol. projekty dotáhnout, zvlášť když jeho hradní angažmá spěje do finále.

Plynová clona

Mynářovo angažmá ve věci katarských peněz je patrné i z událostí, které známe z novin.

Zemanův kancléř byl loni v březnu přistižen se svým dlouholetým obchodním partnerem Martinem Horákem v letadle směřujícím do Kataru. Od následné návštěvy katarského emíra v Praze, který přiletěl na pozvání prezidenta Zemana, se distancovalo Ministerstvo zahraničí. Navíc skončila diplomatickou ostudou, když emíra odmítli na právě probíhajícím pražském summitu přijmout představitelé Evropské unie a uražený emír předčasně z Prahy odjel.

A přece měl emírův pobyt důležitý výsledek – s Milošem Zemanem bylo podepsáno společné prohlášení, které by mělo vyústit v podpis dohody o ochranně investic. Což zásadně otevírá možnost čerpat katarské „investice“.

Ano, ačkoli se emírova návštěva vysvětlovala potřebou katarského plynu potřebného v časech energetické krize, šlo jen o kouřovou clonu.

Ve skutečnosti nejprve obchodníci Martin Horák a Peter Závodský řekli Mynářovi, že v Kataru jsou peníze. Díky Mynářovi se pak podařilo přesvědčit Miloše Zemana, aby emíra do Prahy pozval.

Plyn byl dobrý důvod a i o něm se oficiálně jednalo, vedle toho však podle důvěryhodných zdrojů redakce běžela neveřejná jednání o rozdělování peněz pocházejících z katarského investičního fondu.

„Ve skutečnosti jde o to, jak se dostat k pěti miliardám euro z katarského fondu,“ shrnul to Seznam Zprávám muž, který se řady těchto jednání osobně zúčastnil.

Co se dělo v sídle Citic

Jednání o investicích Kataru byla řada. Kupříkladu že by mohli koupit karlovarský hotel Imperial, nebo hotel Pupp. Schůzka v pražské centrále Citic, jíž jsme začali, však stojí za pozornost více. Proto, že jde právě o jeden z projektů, kde si na katarské miliardy může sáhnout díky svému postavení kancléř Vratislav Mynář.

S předsedou fotbalové Slavie Jaroslavem Tvrdíkem jsou nejen přátelé, ale také je pojí dlouholetá obchodní historie. Jen pro příklad: Seznam Zprávy už popsaly, jak Mynář díky Tvrdíkovým kontaktům v Číně prodával moravský důl na břidlici.

Mynář tehdy dokonce přivedl Miloše Zemana do Edenu.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia, Profimedia.cz Tvrdík, Mynář a Zeman (zleva) v ochozech. 27. 11. 2019 hrála v Edenu Slavia s Interem Milán.

Loni v srpnu se tedy Jaroslav Tvrdík potkal se skupinou podnikatelů najatou k zprostředkování katarských zájmů. V sídle Citic se schůzka konala proto, že čínská státní společnost vlastní fotbalovou Slavii a její prezident Tvrdík shání peníze. Jednání se vedou o možnostech, jak zaplatit v pražském klubu fotbalovou akademii.

„Katar má v plánu v Čechách utratit 5 až 7 miliard euro,“ informuje ho obchodník Peter Závodský. „Co by za to chtěli koupit, sám nevím.“

Jak vypovídá zvukový záznam schůzky, který si Seznam Zprávy kvůli sledování angažmá prezidentova nejvyššího úředníka opatřily, hovor je velmi otevřený. Možná i proto, že všichni zúčastnění udržují kontakty s úředníky Hradu, zejména s Vratislavem Mynářem.

Jaroslav Tvrdík dává společníkům najevo obavy, aby se kancléř nerozzlobil, že mu sahají na peníze, které by chtěl pro vlastní zájmy. Proto padá už uvedená věta, že dveře k nim otevřel Mynář a že se musí myslet na zájmy fotbalového klubu 1. FC Slovácko, k němuž má Mynář vztah.

Tvrdík je jednoznačný v tom, že peníze musí směřovat i do Slovácka. „To je jeho (Mynářův – pozn. red.) klub, jeho srdce, on to tam řídí, on to tam menežuje, hrají u něj v Osvětimanech,“ říká Tvrdík. „A jestli Vráťa zjistí, že jsme jednali o čemkoli kolem fotbalu, a Slovácko nebylo na prvním místě, to raději skočím z okna,“ dodává svým slovům naléhavost.

Komu patří Slovácko? Fotbalový klub 1. FC Slovácko oficiálně vlastní podnikatel v ocelářství a dopravě Zdeněk Zemek. Loni podle oznámení klubu koupila poloviční podíl skupina Solar Global Vítězslava Skopala. Neoficiálně za něj ale často jedná právě hradní kancléř. Vratislav Mynář byl například potrestán za to, že ve třech případech lobboval za „ty správné“ rozhodčí, kteří by Slovácku pomohli. Jindy, když klubu chyběly peníze, Mynář vyjednal prodej hráče Patrika Hellebranda do Slavie.

Když si obě strany vysvětlily, že bez hradního kancléře není možné obchod s Katarem udělat, stočil se hovor k samotné investici.

Jaroslav Tvrdík vysvětlil, že by peníze potřeboval na fotbalovou akademii, a Peteru Závodskému se nápad zdá dobrý. „Podepíší spolupráci s akademií a PSG a Bayernem, není co řešit, mně se to líbí,“ navrhuje za souhlasu všech zúčastněných s tím , že do konce srpna je potřeba udělat investiční plán.

Schůzka v srpnovém večeru trvá několik desítek minut, 5. října večeří katarský emír na Pražském hradě. Na exkluzivním místě u stolu sedí díky Mynářovi i Jaroslav Tvrdík.

Že se mluvilo o fotbale, prezident Slavie později Deníku N přiznal. Jednání o investicích ale popřel. „Nevedli jsme žádné jednání o obchodní spolupráci, Slavia má pozice partnerů již obsazeny dlouhodobými smlouvami se společnostmi Fortuna a eToro,“ reagoval tehdy Tvrdík.

Obchodník Peter Závodský je v této věci otevřenější. Na přímý dotaz Seznam Zprávám potvrdil, že o investicích do Slavie s Tvrdíkem jednali. O penězích pro Slovácku mluvit nechtěl. „Nevím, jak se to na jednání dostalo,“ řekl.

Zároveň ale přiznal, že ví, že za Slováckem stojí kancléř Mynář. „Ano, to určitě. V tuhle chvíli ale jednáme o spolupráci mezi Slavií a PSG (pařížský fotbalový klub, jehož majiteli jsou Katařané – pozn. red.),“ uvedl jeden z těch, kdo v Praze zájmy katarské strany zastupuje.

Mynářův spolupracovník Martin Horák k tomu dodal, že se čeká na podepsání samotné smlouvy o ochraně investic. Mezi tím v Česku hledají projekty, které Kataru mohou nabídnout. „Podobných jednání, na které se mě ptáte, jsem absolvoval vyšší desítky. Nehodlám komentovat, kdo co řekl. Pro mě byl a je stále důležitý výsledek jednání, tedy profesionální prezentace záměru, který jsme obdrželi,“ řekl Horák

Jaroslav Tvrdík nyní odmítl na otázky kolem vyjednávání odpovědět. Zdroj z jeho nejbližšího okolí však je sdílnější: „Když dají 300 milionů, budou mít projekt za tři sta, když dají půl miliardy, bude to za pět set. Nám jde o ty peníze,“ odpověděl pobaveně na otázku, jak to s katarským projektem vypadá. „A ohledně Slovácka? Mezi fotbalovými kluby se to finančně vždycky nějak udělá, když to bude potřeba, například přes nákup hráče,“ dodává s tím, že možností je ale víc.

Dalším účastníkem jednání (seděl mimo jiné i u kulatého stolu s emírem při jeho pražské návštěvě) byl podnikatel Petr Procházka, který stojí v čele karlovarského Hotelu Imperial. Ten připustil, že jednání kolem Slavie probíhají. „O Slovácku nic nevím a ani o provizích,“ napsal v SMS zprávě. Osobní schůzku odmítnul.

Z informací od zdrojů Seznam Zpráv je zřejmé, že peníze pro dva české fotbalové kluby nejsou jediným projektem, jak si aspoň část katarského investičního fondu uloupnout.

Mynář v. Katar březen, 2022: Vratislav Mynář odlétá do Dauhá. Podle svých slov vezl pozvánku katarskému emírovi.

srpen, 2022: Schůzka v pražském sídle Citic, kde se porcuje katarský fond.

říjen, 2022: Návštěva katarského emíra Tamim bin Hamad Sáního v Praze. Česko předčasně opustil, protože se nemohl zúčastnit summitu EU. Vláda nicméně podepsala s katarskou delegací dohodu o hospodářské spolupráci.

prosinec, 2022: Mynář přichází do polostátního ČEZu s novým energetickým projektem.

Kancléř Vratislav Mynář se co 14 dní potkává na Hradě s oběma katarskými „emisary“ Peterem Závodským a Martinem Horákem. Proč, když v tuto chvíli Katar a Hrad nemají žádnou společnou agendu?

„Vratislav Mynář vždy očekával, že něco dostane za to, že přivede Katar,“ vysvětluje situaci zdroj z nejbližšího okolí kancléře. „Jednání na Hradě obvykle probíhají za přísných bezpečnostních opatřeních. Účastníci odkládají telefony a někdy pouští ‚šumák‘ (zařízení proti odposlechům – pozn. red.),“ dodává zdroj.

Tvrdí také, že v jednání u Mynáře je v tuto chvíli ještě další projekt – a to ze sféry energetiky. „V tuto chvílí jedná o tom, že přinese energetický projekt, kde bude mít podíl, a který by mu Katar zaplatil,“ říká o Mynářových plánech.

Vzhledem k tomu, že je všechno v zárodku, je těžké získat další detaily chystané byznysové operace. Jak ale Seznam Zprávy ověřily, loni v prosinci kancléř zjišťoval v polostátní firmě ČEZ možnost připojení fotovoltaické elektrárny na Moravě. Neuspěl, protože fotovoltaika má být v Osvětimanech, které nejsou v teritoriu ČEZu.

Jednání o projektu Seznam Zprávám potvrdil i zdroj z bezpečnostní komunity, která se aktivitami kancléře dlouhodobě zabývá. Projekt je ale zatím – na rozdíl od fotbalu, kde už se čeká na rozhodnutí katarské strany – ve fázi vývoje.

„V tuto chvíli se řeší majetkové uspořádání,“ vysvětluje zdroj s tím, že je v podstatě jisté, že jej kancléř nestihne nabídnout do 8. března, kdy s Milošem Zemanem na Hradě skončí.

Mynář však prý doufá, že katarští emíři nebudou „nevděční“, i když bude už jen vlekařem z Osvětiman.

Seznam Zprávy samozřejmě oslovily kancléře s konkrétními dotazy na Slovácko, Slavii i jeho energetický projekt. Otázky dostal minulé pondělí a přečetl si je. Nereagoval ale ani na opakované telefonické volání. Kontaktovat ho nebylo možné ani v pátek brzy ráno při příchodu do práce.