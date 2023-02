Mynář si na sjezdovku „půjčil“ stan z Hradu. Vrátil ho, když se na to přišlo

Vratislav Mynář: Dobrý den, v čase kdy SPH trápil a do jisté míry stále trápí výpadek příjmů z turistického ruchu, je snaha o co nejefektivnější hospodaření. To se týká i mobiliáře, který vzhledem k úbytku venkovních akcí ležel nevyužit ve skladu. Je snaha o to jej alespoň komerčně pronajímat.

Když jsem řešil, odkud si stan 7×5 metrů pro osobní účely pronajmout, měl jsem možnost využít nabídek různých firem, ale dobrovolně jsem dal přednost mobiliáři SPH. Nijak jsem tím neušetřil, ale pomohl jsem rozpočtu organizaci, která zajišťuje především památkovou péči a obnovu. Jsem rád, že jsem takto mohl pomoci a nevidím na tom nic špatného.

Vše vám SPH může doložit, pokud je mi známo, tak jste s panem ředitelem Novákem již v kontaktu. Záležitost s ním tedy můžete dle libosti dořešit, věřím, že z mé strany je vysvětlení dostatečné.

Děkuji za to, že se tomuto tématu věnujete, protože bez vás by tato má pomoc naší příspěvkové organizaci zůstala zapomenuta. Jsem příliš skromný na to, abych se tím sám chlubil, a děkuji tímto těm, kteří vás na tento můj záměr evidentně v dobrém úmyslu upozornili. S pozdravem, VM

Adéla Jelínková: A proč jste ten stan vracel zrovna v pondělí - když se ještě lyžuje?