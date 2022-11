Přátelství z odposlechů. Šéf lánské správy pronajal hájenku dezinformátorovi

Michal Krejčík má podle zjištění Seznam Zpráv od Lesní správy Lány k dispozici rozsáhlé stavení s oploceným pozemkem. Správa vedená Balákem přitom v posledních letech do rekonstrukce hájovny investovala nemalé peníze. Podle údajů z registru smluv ji vybavila například kuchyňskou linkou, nechala zrekonstruovat toaletu i koupelnu.

„Řádně tady platíme nájem. Zřídili jsme si to na základě toho, že tu syn pracuje,“ řekla Krejčíkova žena, kterou reportéři Seznam Zpráv zastihli v domě v pondělí.

Krejčík zároveň reportérům tvrdil, že stavení má pronajaté od října. Když ho upozornili, že na místě jeho auto viděli už v červenci, mluvil jinak. „Smlouvu máme od září nebo od srpna. To nevím přesně, taky si to přesně nepamatuju,“ řekl.

Jejího ředitele Miloše Baláka sice reportéři v Lánech zastihli, ale jakmile je před sídlem správy uviděl, nasedl do auta a odjel.

Miloš Balák nasedl do svého auta a před reportérkou Seznam Zpráv odjel.

A jak reaguje Krejčík st. na fakt, že nájemní smlouva nese jeho jméno? „No, to já vím, ale my jsme tady jen občas. Pracovně býváme mimo,“ uvedl s dodatkem, že není třeba být zaměstnancem lánské lesní správy, aby od ní někdo pronájem získal.

Víc detailů nelze získat ani od Balákova nadřízeného, kancléře Vratislava Mynáře, který ředitele do funkce bez tendru před lety dosadil. Ten na dotazy redakce vůbec neodpověděl.

Vztah Balák–Krejčík je přitom vysledovatelný hluboko do minulosti. Krejčíkova rodinná firma dostávala od Baláka coby šéfa lesní správy veřejné zakázky a oba muži byli nakonec společně i trestně stíháni.

A nejen to. Reportéři Seznam Zpráv nyní zjistili, že se setkávali i při minimálně jedné rodinné dovolené, konkrétně v Chorvatsku. Což nakonec připustil i Michal Krejčík. I když tvrdil, že na ně nejezdili společně. „Když jedete někam a vedle budete mít kolegu, tak se za ním nepojedete podívat?“ uvedl Krejčík.

Ponor do veřejných registrů ukazuje, že v posledních letech Krejčíkova rodinná firma dostala od Lesní správy Lány milionové zakázky. Často pod limitem, nad který by bylo třeba je vysoutěžit podle pravidel zákona o veřejných zakázkách.

A ostatně, jejich známost zdokumentovaly i policejní odposlechy pořízené při vyšetřování kauz kolem Lesní správy v Lánech. „Až se vrátím, dostaneš na holou pravítkem,“ vykládal například v říjnu 2015 žertem Balák do telefonu Krejčíkovi, když reagoval na jeho žádost o telefonický kontakt, který podle Baláka měl Krejčík dávno mít.

Na jaře 2015 pak podle odposlechů Balák na Krejčíka odkazoval jednoho ze svých najatých odborníků. „Michal nám to celé zastřešuje. (…) Náplň vám řekne Michal,“ instruoval ho s tím, že mu Krejčík „v řadě věcí otevřel oči“.

Prostřednictvím odposlechů při vyšetřování těžby a prodeje kamene v Lánské oboře detektivové v přímém přenosu sledovali, jak Balák s Krejčíkem dirigují těžbu tisíců tun kamene. A jak se baví o možnosti otevřít v oboře, která spadá do chráněné krajinné oblasti, oficiální kamenolom.

V posledních třech letech Piratex v Lánech podle dokumentů, které Hrad vložil do registru smluv, opravoval oplocení, vrata či dělal výkopové práce. Celkem za téměř 900 tisíc korun. Už v roce 2018 od Piratexu Balák nakupoval pro správu košile za více než sto tisíc.

Piratex Trading dělala při pracích subdodavatele stavební firmě Energie, která je odsouzená s Balákem. Proč a za co do Piratexu přes Energii odteklo z Lán minimálně 12 milionů korun, dodnes není jasné.

Že by šířil proruské dezinformace, však Michal Krejčík odmítá. „Co dnes není dezinformační? ČT, které zveřejňuje jen jednu stránku věci? Já neříkám, že to je můj názor, co sdílím. Aby si lidi udělali obrázek z druhé strany, tak tam občas něco dávám,“ komentuje sdílení věcí na facebooku.