Přímo na druhém nádvoří budou trhy i s pódiem

Hradní úředníci ani podnikatel tak nevysvětlili ani to, zda s rozšířenými vánočními trhy může souviset Zemanův týden starý požadavek, aby policie zrušila bezpečnostní kontroly na Hradě. Těmi musí projít každý turista, který by se chtěl na druhé hradní nádvoří, tedy ke stánkům a k pódiu, podívat. U kontrolních stanovišť s detektory kovu se totiž před svátky pravidelně tvoří dlouhé fronty. A právě to Hrad kritizuje.

Prostor za svatovítskou katedrálou pronajala Správa Pražského hradu Pechanově firmě Astacus už v roce 2019. Bez tendru a do konce Zemanova mandátu. Hrad to hájil tím, že smlouva navazuje na původní dohodu z roku 2015.

Pechan od Hradu získával i další benefity. Jeho Astacus například v roce 2018 dostal do nájmu nově opravenou restauraci Lví dvůr, která se nachází přímo u vchodu do hradního areálu. Z transparentního účtu SPO lze vyčíst, že krátce poté, co firma pronájem restaurace získala, přinesli dva osobní trenéři z Pechanova fitcentra do banky v hotovosti 130 tisíc a poslali je Zemanovcům.