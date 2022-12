„Dáš mu pět milionů hotově?“ Jak Balák proměnil Lány v černý kamenolom

Plyne z něj i to, že Baláka už podruhé od přísného potrestání uchránila březnová milost, kterou mu udělil prezident Miloš Zeman. Soudce na něj totiž při zvažování trestu musel pohlížet jako na bezúhonného. I když Baláka ten samý soud už dříve pravomocně prohlásil za muže, který zmanipuloval ve prospěch Energie stamilionovou jinou zakázku Hradu. Tento tříletý trest vězení ale Zeman zahladil.

Soudce to ale vidí jinak. „Obžalovaný svým jednáním umožnil společnosti Energie, aby kvalitní kámen z Lánské obory získala za nepřiměřeně nízkou cenu a takto se obohatila,“ shrnul Poštolka.

U soudu se přehrávaly odposlechy Baláka a jeho spolupracovníků, které měly podle rozsudku často až spiklenecký nádech. Na práce nedohlíželi zaměstnanci Hradu, ale soukromníci a dobří známí Baláka. A muži nevymýšleli, jak ušetřit peníze podřízené organizaci Hradu, ale jak co nejvíce pomoci kladenské stavební firmě Energie.

U soudu se Balák hájil, že prodejní cenu kameniva nestanovil on, ale lesní správou najatý znalec Martin Teyschl. Stejného muže dle dřívějšího mapování reportérů dobře zná kancléř Vratislav Mynář – Teyschl zároveň sedí v Mynářově nadaci, prostřednictvím které podporují školu nedaleko Osvětiman.

Policie ale Teyschlův posudek použila proti Balákovi. Mynářův známý v něm totiž stanovil cenu 50 korun za tunu za předpokladu, že Energie si sama tisíce tun kamene nadrtí, naloží a převeze. Reportéři ale už v roce 2018 upozornili, že Balák s Energií uzavřel dodatek smlouvy na práce na březích Klíčavy. A v něm stejné činnosti firmě zaplatil. A to v ten samý den, kdy zároveň uzavřel s Energií smlouvu na prodej levného kameniva.

Že by se Balák přímo na transakci s kamenem sám obohatil, žalobci nedokázali. Energie ovšem statisíci sponzorovala strakonický ženský basketbalový klub, který ředitel obory vedl. Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu prověřovali i to, jestli to ve skutečnosti nebyla cesta, jak vyprat úplatky.