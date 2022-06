Je pracovitý, hájil Zeman udělení milosti. Rozsudek jeho slova rozcupoval

„Soud druhého stupně nepolemizuje s tím, že zamýšlené stavební práce byly následně provedeny řádně, nepolemizuje ani s tím, že možná dokonce byly provedeny levněji, než kdyby zadávací řízení proběhlo regulérně, toto však není zásluhou obžalovaných, neboť obžalovaní v podstatě dokončili dílo pod dohledem orgánů činných v trestním řízení, aniž by mohli realizovat zisky, které společnost ESB očekávala (proto též zůstává spáchaný trestný čin, s výjimkou části týkající se obžalovaného Ing. jako zadavatele řízení (míněn Balák, pozn. red.), ve stádiu pokusu). Tedy to, co obžalovaní kladou do popředí jako svoje zásluhy, vzniklo v podstatě jako vedlejší produkt jejich jednání,“ vysvětlil soudce.