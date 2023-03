Mynář ve velkém lovil v lánské oboře

Je to další ukázka toho, jak končící hradní kancléř Vratislav Mynář využíval svého exkluzivního postavení: podle kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu v Lánské oboře „úřadoval“ s puškou, a to v rozporu s tehdejšími interními pravidly.

Pozici mrtvého brouka zaujala i lánská lesní správa s novým šéfem, který na konci loňského roku nahradil Baláka. „S ohledem na dotazy souvisejícími se zatím nezveřejněnou závěrečnou zprávou z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu nebudeme věc do zveřejnění komentovat,“ zareagoval současný ředitel lánského hospodářství Pavel Rus. I on tak nechal další, konkrétní otázky bez odpovědi.

Vedoucí kanceláře prezidenta Václava Havla Ivo Mathé si po dvaceti letech po odchodu z funkce přesně nevybavuje, zda v některých případech dostali možnost zastřílet si v oboře jednotlivci. „Je to možné, ale určitě to bylo ojediněle a na povolení prezidenta,“ konstatoval Mathé.

A popřel, že by on jako kancléř, nebo dokonce tehdejší ředitel lesní správy zvali do Lán známé, aby si zadarmo zastříleli. „Stoprocentně to nebylo,“ dodal kancléř Václava Havla.