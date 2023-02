Mynář si kupoval borovice: Vezl mu je vůz z Hradu, školka dostala zakázku

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Kancléř a vlekař v jedné osobě Vratislav Mynář si vylepšuje před odchodem z Hradu zázemí v Osvětimanech, kde dokončuje nový dům s výhledem na svůj tamní skiareál.

A opět k tomu podle zjištění Seznam Zpráv využívá svého postavení v hradní hierarchii.

Reportéři už informovali, jak si z hradního mobiliáře „vypůjčil“ velký party stan a nechal si ho dovézt hradní dopravou jako provizorní přístřešek pod osvětimanskou sjezdovku. Nově se ukazuje, že loni hradní náklaďák najezdil mezi Prahou a Osvětimany dalších celkem 1819 kilometrů. To když kancléři Mynářovi „domů“ převážel náklad stromků, které mají vylepšit okolí jeho osvětimanského zázemí.

Seznam Zprávy získaly knihu jízd vozidla, které náklad pro Mynáře dováželo. A redakce má i výpověď tehdejšího ředitele hradní správy, podle něhož za dopravu v hodnotě desítek tisíc kancléř Mynář nezaplatil.

Že Mynářovi dodala stromky, potvrdila Seznam Zprávám soukromá firma Školky - Montano z Přerova nad Labem, kam si Vratislav Mynář zaměstnance Hradu pro dřevinu posílal. Zhruba dva měsíce po dodání výsadby Mynářovi obdržela stejná firma veřejnou zakázku na dodání 286 tisíc stromků za 3,1 milionu Lesní správě Lány, která vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky podléhá.

Majitelé Školek - Montano tvrdí, že v případě souběhu zakázky a dodávky pro Mynáře jde o náhodu a že borovice a další dřeviny jim kancléř normálně uhradil.

Prezident Miloš Zeman nechal od svého nástupu na Hrad vyplatit Vratislavu Mynářovi na platu a odměnách už více než 17 milionů korun. V čistém. Přesto reportéři přinášejí už druhé podezření, že kancléř přistupuje k hradnímu majetku jako ke svému vlastnímu a za veřejné peníze si buduje své podnikání a zázemí na Moravě (viz mapa).

Mynář nevysvětloval. Prchl

Vratislav Mynář se rozhodl věc s dovozem a pořízením dřevin do Osvětiman nevysvětlovat.

Na dotazy Seznam Zpráv zaslané na jeho mobilní telefon neodpověděl. Nepomohla ani urgence přes hradního mluvčího Víta Nováka.

Osobně pak reportéři Mynáře konfrontovali minulý čtvrtek přímo na Pražském hradě. Ani tentokrát se však kancléřovo vysvětlování nekonalo (na rozdíl od hradního stanu, kde Mynář a jeho podřízení změnili svůj popis událostí celkem šestkrát).

„Seznam? To nic,“ odvětil však nyní kancléř na dotaz, proč za dopravu výsadby hradní dopravě nezaplatil. A ze služebního auta zmizel v útrobách sídla prezidenta.

Vratislav Mynář před dotazy reportérů prchl.Video: Adéla Jelínková, Lukáš Valášek, Seznam Zprávy

Sedm cest z Prahy na Moravu

Putování kancléřových soukromých stromků skříňovým nákladním vozem Hradu však reportéři zmapovali i bez Mynáře - za pomoci knihy jízd, kterou si opatřili.

Plyne z ní, že kancléř Mynář podřízeného poslal na začátku dubna 2022 vyzvednout svoje dřeviny do Přerova nad Labem ležícího čtyřicet kilometrů od Prahy. Auto se stromky jelo od Prahy do Osvětiman celkem dvakrát, následně pak ještě část nákladu vracelo zpět dodavateli do Školek - Montano.

Není tedy divu, že naprostá většina ujetých kilometrů vykázaných v následujícím měsíci v knize jízd se týkala právě dopravy do Osvětiman, nikoliv hradní agendy.

Foto: Seznam Zprávy Hradní kniha jízd, kterou si reportéři opatřili.

„To bylo něco tak děsivého, protože jsme mu ty stromky dodali, ale jemu se pak někde válely. A mraky nám toho vrátil zpátky s tím, že je to poškozené a vadné. No prostě mu to někde chcíplo. Takže ten kšeft, to bylo peklo,“ řekl nyní spolumajitel firmy Václav Červinka, když ho reportéři zastihli ve firemním areálu .

Potvrdil také, že data, kdy Mynář nechal stromky vyzvednout a následně je vrátit, se shodují se záznamy v hradní knize jízd.

VE FOTOGRAFII: Mynářův rozestavěný dům

Foto: Christine Havranová, Seznam Zprávy +9

Vysoce postavený úředník Hradu: Nezaplatil

Když Mynáře na začátku února reportéři přistihli s hradním stanem u sjezdovky, začal tvrdit, že za zápůjčku i dopravu už zaplatil podřízeným fakturu. Pak se ukázalo, že to udělat nemohl, protože Hrad ještě žádnou nevystavil.

V případě cesty stromků to bylo jinak.

Tehdejší ředitel Správy Pražského hradu Ivo Velíšek Seznam Zprávám na přímý dotaz přiznal, že „prezidentskou“ dopravu dřeviny Mynář neuhradil. „Žádné faktury na tuto přepravu vystaveny nebyly. Mně dal zřizovatel pokyn a já ho splnil,“ řekl Velíšek, z čehož plyne, že doprava v Mynářově soukromé věci šla na účet Hradu.

Mynář, jak bylo už popsáno, takový průběh na písemné i osobní dotazy nijak nepopřel.

Z rešerše Seznam Zpráv plyne, že tržní cena za pronájem stejného vozidla je asi 30 korun za kilometr. 1819 ujetých kilometrů by tak Mynáře přišlo zhruba na 55 tisíc korun.

Ivo Velíšek připustil, že nařízení vyslat náklaďák pro stromky a do Osvětiman dostal přímo od Mynáře. „Dostal jsem pokyn od nadřízeného kancléře, abych přepravu zajistil,“ potvrdil Seznam Zprávám Velíšek.

Dnes se hájí tím, že si sám nezjišťoval, za jakým účelem náklaďáky do Osvětiman jezdí. „Dostával jsem pokyny a ty jsem plnil. Vše bylo v rámci mých pracovních povinností,“ řekl bývalý ředitel hradní správy bez dalšího a položil telefon.

Ivo Velíška Mynář loni před koncem roku odvolal. Zdůvodnil to pochybnostmi, zda Správu Pražského hradu vedl dobře.

Foto: Christine Havranová, Seznam Zprávy Hradní náklaďák, který při rozvážení stromků pro Mynáře ujel téměř dva tisíce kilometrů.

Hradní zakázka pro Mynářova dodavatele

Protože Vratislav Mynář odmítá odpovídat na otázky, není zcela jasné, proč si stromky pro Osvětimany nechal dovážet až od Prahy, tedy téměř 300 kilometrů. Když existuje řada jiných lesních školek, odkud je to do Osvětiman blíž.

Připomeňme však milionovou veřejnou zakázku na dodávky dřevin, kterou firma Školky - Montano získala od Lesní správy Lány, jež spadá do Mynářovy hradní kompetence. Zakázka byla dva měsíce po tom, co Mynář ze Školek - Montano odvezl své stromky do Osvětiman.

Dle registru smluv to pro firmu byla vůbec první zakázka nad 50 tisíc korun od organizace podřízené Kanceláři prezidenta republiky. Kontrakt podepsal tehdejší ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák, jehož právě Mynář v minulosti na místo dosadil. Balák je dnes odsouzený za manipulace jiné veřejné zakázky.

Foto: Seznam Zprávy Rámcová smlouva na dodávku stromků do Lán.

Na dotaz, zda a případně jakou roli hrály v přidělení zakázky na stromky Mynářovy pokyny, Balák reportérům neodpověděl. „Prosím, obracejte se již na kompetentní zaměstnance Lesní správy Lány,“ odepsal nyní už bývalý ředitel, který na místo rezignoval se začátkem tohoto roku. V Lánech však stále zůstává zaměstnán jako referent.

„Veřejná zakázka byla zadávána v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, a to formou otevřeného řízení, které bylo zveřejněno na profilu zadavatele,“ napsala pak Seznam Zprávám Petra Šolcová ze sekretariátu lánské lesní správy.

Ve věstníku zakázek je dohledatelná vypsaná soutěž. Do té se přihlásily čtyři firmy, ty si také rámcovou smlouvu rozdělily. Podobná sestava firem zakázky na dodávku stromků lesní správě dostává opakovaně. Až na Školky - Montano, která se v ní objevila vůbec poprvé.

Mynáře neznáme, byla to náhoda

Majitelé společnosti Školky - Montano souvislost mezi zakázkou a dodávkou dřevin pro Mynáře odmítají. Podle nich za - převážně - borovice nebo jedle kancléř zaplatil.

„Pana Mynáře osobně neznáme. My jsme zprvu netušili, že si u nás stromky objednal právě on,“ řekl spolumajitel společnosti Karel Zeman.

Zakázku od lánské správy prý získali z vlastní iniciativy. „Domákli jsme se přes známé známých, že v Lánech shání to, co nemůžou sehnat - a co máme zrovna my a ostatní ne,“ dodal jeho kolega Červinka. Kvůli nedávnému rozšíření lesní školky prý hledají nové zákazníky.

Reportérům ukázali majitelé Školek - Montano fakturu za stromky do Osvětiman. V systému Mynáře evidují jako zákazníka. Částku, jakou jim kancléř zaplatil, ale neodhalili. Argumentují obchodním tajemstvím.

Jak od Hradu půjčit auto

Kancléř Vratislav Mynář v případě party stanu vysvětloval „zápůjčku“ tím, že využívá hradní majetek, aby vlastně přispěl do prezidentského rozpočtu.

„Na Pražském hradě leží stany tři čtvrtě roku, nikdo si je nepronajme, tak aspoň tento drobný příspěvek do rozpočtu Správy Pražského hradu,“ vykládal minulý týden v pořadu TN.cz.

Reportéři se tak pokoušeli od mluvčího Hradu Víta Nováka zjistit, zda si může pronajmout majetek prezidnentské kanceláře i veřejnost a nikoliv jen kancléř. „Samozřejmě může na Hrad kdokoliv napsat s dotazem, vše závisí na kapacitě a na tom, jestli se zápůjčka Hradu vyplatí,“ tvrdil Novák.

Kolik by stálo „půjčení“ hradního náklaďáku i s řidičem, Novák neřekl. „Hrad není logistická společnost,“ uzavřel.