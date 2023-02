Hradní stan stojí u sjezdovky déle, než Mynář přiznává

Poté, co mu loni vyhořel místní srub, sloužil party stan u sjezdovky jako náhradní zázemí pro lyžující zákazníky skiareálu. Mynář ho však nechal uprostřed sezony, která se po lednové oblevě teprve nedávno rozjela, odstranit. A to krátce poté, co se reportéři v Osvětimanech vyptávali, odkud se vzal.

Slíbil ji poskytnout ve středu, ale ani to nakonec neplatilo. „Kancelář prezidenta republiky rozhodla, že vám faktury ani objednávku neposkytne,“ uvedl odpoledne mluvčí Hradu Vít Novák. Později odpoledne pak Hrad vyvěsil prohlášení , v němž označuje předchozí článek Seznam Zpráv za manipulativní a tvrdí, že už Hrad vystavil fakturu na 56 912,35 Kč. Ověřit to ale nelze.

Šéf správy Pražského hradu Jan Novák na to odpovědět po třech dnech proseb reportérů o dokumenty nedokázal. „Na to vám teď nemůžu odpovědět, na to se musím podívat. Berte to prosím jako odpověď,“ řekl pouze a rozloučil se.