Zase je to jinak. Mynář měl hradní stan u vleku déle, i než tvrdil napodruhé

Vratislav Mynář: „Zaplatil jsem normálně fakturu. Všechno je v pořádku. Objednal jsem si to za peníze. Naprosto normální. Oficiálně za peníze, za oficiální peníze. Pošlete mi dotaz, přepošlu vám fakturu, za auto, za všechno.“

Vratislav Mynář uvádí, že zapůjčením hradního stanu vlastně pomohl hradnímu rozpočtu. „Děkuji za to, že se tomuto tématu věnujete, protože bez vás by tato má pomoc naší příspěvkové organizaci zůstala zapomenuta. Jsem příliš skromný na to, abych se tím sám chlubil, a děkuji tímto těm, kteří vás na tento můj záměr evidentně v dobrém úmyslu upozornili.“