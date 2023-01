Metrostav žádá u Zemana milost za korupci. Jak na to, poradil Středula

Miloši Zemanovi leží na stole velmi sporná žádost o milost. A pokud by jí odcházející prezident vyhověl, škrtne jeden z nejtvrdších trestů, které soudy udělily firmám za korupci – v tomto případě za úplatky pro bývalého politika Davida Ratha. Žádost se týká stavební firmy Metrostav, které soud udělil zákaz ucházet se o veřejné zakázky.

„Já jsem je vyzval, aby se obrátili na prezidentskou kancelář. To jsem určitě udělal,“ potvrdil Středula svoji roli v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Na dotaz, jestli se u prezidenta za udělení milosti přimlouval, odpověděl: „Hm, to je dobrá otázka…“ A pak dodal: „Ne, ne, ne, vůbec jsme se o tom nebavili.“

Obžalovaný Metrostav dostal – jako právnická osoba – loni v červnu od soudu trest zákazu veřejných soutěží. Plus pokutu 10 milionů.

„Ztrátou zaměstnání v důsledku uloženého trestu je tak ohrožena velká část z více než 2500 našich zaměstnanců, kteří se mohou společně se svými rodinami vzhledem k současné špatné ekonomické situaci dostat do hluboké existenční krize,“ stojí v dokumentu podepsaném předsedou odborové organizace Petrem Půtou – a tahle pasáž je dokonce v textu vytučněna.

Do telefonu se odborář Půta nechtěl o milosti příliš bavit. „Právě proto, že je ta věc živá, já ji nemůžu komentovat. To se omlouvám,“ uvedl Petr Půta a dodal, že na další otázky odpoví jedině e-mailem.

Připomeňte si, jak to bylo s březnovou milostí pro Miloše Baláka.

„Byla tam pochybnost, do jaké míry je z jejich pohledu fér dostat zákaz do budoucna (tedy tříletou stopku na zakázky - pozn. red.). Protože ta kauza se odehrála dávno a teď ohrožuje firmu, která už je v úplně jiném postavení. Jsou tam úplně jiní lidé, než tam byli v minulosti, kdy se kauzy odehrály,“ popsal Středula, proč doporučil odborům, ať napíší na prezidentskou kancelář.

Mimochodem, Metrostav zatím žádné propouštění neohlásil (to ostatně připouštějí i odboráři v žádosti o milost). Aktuálně celá skupina Metrostavu, zahrnující desítky společností, hledá na svém webu 59 nových pracovníků – dělnických i kancelářských.

Teď už přátelství Středuly a Zemana není, co bývalo. Zeman odborového předáka v říjnu kritizoval , že nedokáže zorganizovat pořádnou protivládní demonstraci.

A Středula mu to vrátil , když řekl, že Zeman je ve druhém volebním období kvůli vstřícnosti k Rusku a Číně „opravdu horším“ prezidentem než v tom prvním.

Začátkem listopadu – tedy v době, kdy odboráři žádost o milost sepisovali – Středula jednal s prezidentem na zámku v Lánech. Hrad v tiskové zprávě neuvedl, co bylo tématem setkání, prezidentská kancelář pouze napsala, že se uskutečnilo na Středulovu žádost.

„Ne, ne, ne. Zda prezidentská kancelář tak učiní, nebo neučiní, to je samozřejmě volba na prezidentské kanceláři,“ dodal Středula.

Jak se Zeman vůči Metrostavu zachová, těžko odhadovat. O Rathovi a jeho zločinu měl vždy jasno. Je znám jeho výrok, že když někoho - tak jako Ratha - chytí policie se sedmi miliony v tašce na víno, je to jasný důkaz viny. A ještě před odsouzením o Rathovi veřejně mluvil jako o zloději.

Odboráři Metrostavu však nežádají jen odpuštění trestu za úplatky v Rathově případu. Jak plyne z textu žádosti, usilují také o to, aby prezident zastavil stíhání firmy v dalších třech aktuálních kauzách, v nichž je Metrostav jako obžalovaný rovněž před soudem.

Žádná z těchto kauz ještě nedošla do pravomocného rozsudku.

Odboráři Metrostavu vypichují v žádosti o milost úspěchy firmy. A že společnost má „nenahraditelný význam pro národní hospodářství“. Vypočítávají prezidentovi Miloši Zemanovi, že Metrostav v minulosti vybudoval například Strahovský tunel, Hněvkovský železniční uzel nebo Národní technickou knihovnu. Podle odborářů má firma také strategický význam pro bezpečnost Česka: staví nové části jaderných či uhelných elektráren, další trasy metra a vodní nádrže. „Zaměstnanecké týmy společnosti Metrostav jsou tak nositeli unikátního know-how ve všech podstatných segmentech stavebního trhu. V případě ukončení či podstatného omezení činnosti spojené s nevyhnutelným propouštěním bude toto know-how, budované 50 let, nenávratně ztraceno,“ vykreslují odboráři černý scénář, který může nastat kvůli trestu zákazu zakázek.

Proč chtějí, aby prezident ukončil i tyto neukončené případy, vysvětlují odboráři v žádosti zhruba takto: Kdyby prezident omilostnil firmu jen v Rathově případu, v dalších souběžných by soudy mohly vynést stejné tresty – to znamená zákaz zakázek. A Metrostav by se ocitl znovu tam, kde už jednou byl.