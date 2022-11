Středula o statisícových darech: Jak je mám prověřit? Nejsem policie

V posledních týdnech se spekulovalo, zda bude mít Josef Středula potřebnou podporu pro vstup do boje o prezidentský úřad. Nakonec ji má prý jak od lidí, tak i zákonodárců. Podaří se mu přesvědčit i dostatek voličů?

Hostem speciálního vysílání Ptám se já – Kdo je tady prezident? v pondělí 7. listopadu v Kině 35 byl předseda ČMKOS Josef Středula.

Když Josef Středula v květnu oznámil, že bude kandidovat na prezidenta, považovali ho mnozí za možného černého koně voleb. Jenže teď v listopadu vypadá situace úplně jinak. Středula má v průzkumech podporu pouhých sedmi procent lidí a navíc mu šance ubral vstup Andreje Babiše do volebního klání, protože oba usilují o hlasy podobných voličů.

On sám ale říká, že z voleb odstupovat nehodlá. I přes obtíže sehnal podpisy občanů a pro jistotu současně i zákonodárců, aby jeho přihláška prošla kontrolou Ministerstva vnitra. Už dvakrát mu také vyjádřil podporu současný prezident Miloš Zeman. Vůči němu se sice Středula vymezuje, ale má k němu blízko – a v jeho týmu je řada lidí na Zemana navázána.

Jak chce dohnat současnou ztrátu na favority voleb? Jaké vazby má na Miloše Zemana a jeho lidi? A bude dost průhledné financování jeho předvolební kampaně?

Celý rozhovor si můžete pustit v audiopřehrávači, ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo ve videu.

Co v rozhovoru zaznělo?

0:30 – V úterý v jednu hodinu podám na Ministerstvo vnitra na Praze 4 přihlášku k prezidentských volbám. Mám štěstí a jsem rád, že mám podpisy občanů i zákonodárců, což je poměrně mimořádné. – Jistíte se, kdyby vám ministerstvo nějaké podpisy vyřadilo? Je to z procesních důvodů, protože skutečně v případě, když vám lidé posílají podpisy, zjistili jsme i při první prohlídce, že jsou tam věci, které nemůžeme ověřit. Na druhé straně jsou tam věci, kde víme, jak bude ministerstvo postupovat – třeba když není vypsaná ulice, to budou považovat za chybu. Proto jsem se rozhodl oslovit i zákonodárce.

2:00 – Sbírání podpisů se nezadrhlo, ten proces je skutečně těžký. Lidé se na jedné straně bojí dávat podpis, což chápu. Někteří nechodí s občanskými průkazy, i když chtějí podepsat. Chovají se tedy velmi zodpovědně. Velmi váhají, jak se svým podpisem naloží.

3:00 – A kteří zákonodárci se vám podepsali? S výjimkou jedné všechny strany mi daly podpisy. Výjimkou je TOP 09. Je to hezká barevná podpisová listina.

4:00 – V nejnovějším předvolebním průzkumu Median vám vychází 7% šance. Jak to chcete dohnat? Jsem teď na pátém místě. To byl i Karel Schwarzenberg a pak byl v druhém kole s Milošem Zemanem. A byl z pátého místa. Průzkumy jsou jedna věc, reakce voličů druhá věc.

4:30 – Vy chcete využít maximální zákonný limit na kampaň, tedy 40 milionů v prvním a deset ve druhém kole voleb. Zatím jste ale vybral zhruba 850 tisíc korun, není to málo? Současná kampaň do sběru podpisů je velmi skromná. Soustředili jsme se na dobrovolníky. Co se týká dalších jednání, ta budou následovat po předání podpisů a naplnění zákonného předpokladu. (…) Ta jednání opravdu začnou až ve středu. Teď nemám žádné veliké sponzory, kteří by do této fáze byli připraveni dát miliony korun. Proto je současná částka na kampaň 850 tisíc korun, proto je to tak skromné.

6:00 – Několik darů v řádu stovek tisíc korun je od bývalého šéfa ČD Ludvíka Urbana, pak vám dali statisíce i paní Petra Holubová a pan Martin Čech. Co je to za lidi? Pan Urban je můj dlouholetý kamarád. Ti další dárci, s těmi jsem neměl ještě příležitost mluvit. Jak je mám obejít, když nemám jejich adresu? Vím tolik, co vy. Jak mám prověřit dárce? Nejsem policie, orgán v trestním řízení. Jedno mi to není, ale věřím, že ti lidé nejsou zatížení vůbec ničím. Pracuju s lidmi třicet let, naučil jsem se věřit. Je to lepší.

8:00 – A 250 tisíc korun na váš účet poslal spolek Společně pro lidi, což je spolek v jehož čele stojí Miroslav Sklenář, který vede vaši kampaň. To jsou neprůhledné peníze. Kde je spolek vzal? Přímo jsem se ptal. Je tam pan Martin Urx, což je podnikatel v oblasti IT. Nebo Martin Pecina, taky podnikatel. – Proč to nezveřejňujete? To je záležitost spolku. Nejsem ten, kdo rozhoduje o záležitostech spolku. Ale ptal jsem se a teď vám některá jména říkám. Je tam i mladý sociolog, který přispěl, kolegové z odborů. Spolek nemá transparentní účet, Josef Středula ho má.

10:00 – Pan Sklenář stál ale také v čele spolku Přátelé Miloše Zemana. Všichni víme, jakou roli sehrál ve financování kampaně současného prezidenta. Budete podobně obcházet financování kampaní? Ne, v žádném případě. Vy vidíte na moje sponzory. Teď se na ně ptáte. Nejsem jediný, kdo spolek pro financování má. Nemůžete teď říct, že ta částka je teď nějaká obrovská. (…) Všechny finanční prostředky, kterými bude financována kampaň Josefa Středuly, budou na transparentním účtu. Nejsem Miloš Zeman.

12:00 – Jaký máte vztah k Miloši Zemanovi? On na konci dubna vyzval mé kolegy, aby mě přesvědčili, abych kandidoval na prezidenta. Vyjádřil podporu ale nejenom mně. – Zároveň se ale proti němu vymezujete… není to schizofrenní? Nejsem Miloš Zeman, ale Josef Středula. Mohu s ním v něčem souhlasit a v něčem nesouhlasit. Mohu v něčem souhlasit s Petrem Fialou i Václavem Klausem a to neznamená, že přijímám jejich přístupy a postupy.

14:00 – Historicky jsem měl s Milošem Zemanem i nemalé konflikty. To je ale u všech politiků. Nejsem členem žádné strany, k politikům mám specifický vztah. Ocením, když udělají věci dobře, ale jsem kritický, když udělají něco špatně. – Byl dobrý prezident? Kolegy a historii nehodnotím. Miloš Zeman před sebou má ještě několik měsíců a já doufám, že řadu věcí ještě napraví – ať už je to otázka vztahu k Rusku, Číně, nebo ukrajinskému konfliktu, to udělal skutečně skoro na poslední chvíli. Ale myslím, že první volební období byl Miloš Zeman dobrým prezidentem, to druhé volební období je už horší. Opravdu horší.

16:00 – Jaký byste měl vztah k Číně vy? Máte v týmu muže, který pracovat v CEFC s Jaroslavem Tvrdíkem. Pan Sklenář dělal také pro pana Havla, Klause a Miloše Zemana. V práci u CEFC byl několik měsíců a řešil jen otázku protokolu. – Proč jste si ho vybral? Člověk, který ovládá protokol, ví, co má dělat Hrad z technického hlediska. Znám ho delší dobu. Otázka volby, s kým spolupracovat, souvisela i s jeho zkušenostmi z minula. Ani Martin Nejedlý, ani pan Mynář mi ho nedoporučili.

19:00 – S kým byste se radil o tom, koho nominovat na ústavní soudce? Musela by to být paleta lidí. První je stávající předseda Ústavního soudu. Ideální je, aby tam byli zástupci mnoha právních směrů a specialisté. Praktici jako akademici. Také bych se radil s právnickými fakultami i s bývalými ústavními soudci. Soudce schvaluje Senát, i tam by měla být spolupráce, aby nevznikla pochybnost.

22:00 – Nemyslím si, že je handicap, že mám jen středoškolské vzdělání. I jiní státníci ho neměli a zvládli své povinnosti. Vzpomenu Winstona Churchilla – neměl vysokou školu a zvládl obranu celé země.