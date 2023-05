Šéf NKÚ dostal od Mynáře dárek jako katarský emír. „Nevybavuji si to,“ tvrdí

„O co se jedná?“ napsal nejprve v SMS, ale poté co mu reportéři odepsali, že by se rádi zeptali na souvislosti kontroly na Hradě, ozvala se místo něj mluvčí úřadu Hana Kadečková. S tím, že prezident NKÚ s kontrolou „nechce být spojován“ a s reportéry mluvit nebude. A to navzdory tomu, že se ke kontrolní akci na Hradě dříve vyjadřoval.