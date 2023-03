Hrad už nebude krýt fiktivní sídlo Zemanova spolku

Pokud by dárci peníze poslali přímo prezidentskému kandidátovi, ze zákona by se museli objevit ve zprávě o financování jeho kampaně. Takto dodnes zůstalo skryto, komu přesně Zeman vděčí za financování kampaně. Zeman později zveřejnil seznam lidí a firem, o nichž tvrdil, že jsou to dárci. Výše darů ale byla menší, než kolik spolek uváděl, že dal za kampaň.