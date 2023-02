Policie se zabývá Mynářovými kauzami. Pátrá, zda zaplatil za stromky a stan

Ředitel kanceláře prezidenta Vratislav Mynář odmítá reportérům vysvětlit okolnosti, za jakých najel hradní kamion 1819 kilometrů při navážení borovic do jeho soukromého areálu v Osvětimanech. A jak je možné, že dodavatel stromků pak dostal veřejnou zakázku za 3,1 milionu od Lesní správy Lány, která Mynářovi podléhá.

Vratislav Mynář do vydání tohoto textu na prosbu o reakci na postup policie nereagoval.

Přímo někdejší šéf Správy Pražského hradu Ivo Velíšek přitom pro Seznam Zprávy přiznal, že Mynář za celkem sedm cest mezi Prahou a Osvětimany, které se odehrály loni, nezaplatil. Z rešerše reportérů tak plyne, že by Mynář veřejnému rozpočtu dlužil zhruba 55 tisíc korun.

Seznam Zprávy se na to kancléře pokoušely zeptat. Minulý týden před nimi ale na Hradě prchl do útrob prezidentské kanceláře.

Mynář se s reportéry o hradní dopravě do Osvětiman bavit odmítl.Video: Adéla Jelínková, Lukáš Valášek, Seznam Zprávy

Už dříve se Mynář zamotal do vysvětlování druhé své kauzy. I v tomto případě okolnosti začala zkoumat policie.

Potom, co se na původ stanu na místě začali vyptávat reportéři, Mynář nechal přístřešek pro lyžaře zase demontovat a odvézt. Ač to bylo uprostřed sezony. Opět to zahrnovalo práci tří zaměstnanců Hradu a cestu dvou nákladních aut.