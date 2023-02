Hrad dá půl milionu za film. Dostane je známá odsouzeného exšéfa Lán

Snímek autorky patřící do okruhu známých dvakrát odsouzeného bývalého ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka měl stát zhruba dva miliony korun. Natočen měl být podle knihy, kterou s Balákem křtil Miloš Zeman.

Pokud se ještě před podpisem smlouvy chtěl o tuto práci ucházet někdo jiný zvenčí, měl smůlu. Lánská správa totiž firmě zakázku zadala takzvanou uzavřenou výzvou, takže doteď ve věstníku tendrů není zveřejněna. Nebýt podepsané smlouvy v registru, kterou reportéři získali, nikdo – tedy ani nikdo z možné konkurence – by se o ní nedozvěděl.

Smlouvu s Beatriz Šajmovičovou podepsal už nový ředitel Lesní správy Lány Pavel Rus. Toho jmenoval do funkce kancléř Vratislav Mynář od ledna místo už zmíněného Miloše Baláka, který byl ve funkci odsouzen ve dvou případech za manipulaci se zakázkami. Balák rezignoval ke konci roku, ale nový ředitel ho stále zaměstnává jako referenta – s odůvodněním, že mu předchůdce musí předat agendu.

Podle nového lánského ředitele Pavla Ruse vybrala vítěze prací na vzdělávacím filmu komise. Kolik možných tvůrců lesní správa oslovila, ale říci nedovedl. „Nezlobte se. Já si to teď nepamatuju. Musím se na to podívat. V pondělí to budu vědět, protože dnes jsou lidé na dovolených,“ uvedl Rus.