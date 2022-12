Utajený spojenec korupční aféry v Lánech: šéfochranář přistižen na jachtě

Michal Krejčík byl v případu těžby kamene stíhán, policie později jeho případ zastavila. Z odposlechů však ví, že pro hlavního obviněného Miloše Baláka to byl důležitý člověk. Balák o něm na odposleších mluvil jako o své pravé ruce, co mu „otevřela oči“.

Petr Hůla reportérům nejprve tvrdil, že se s Krejčíkem znají pouze pracovně. Společné dovolené na lodi připustil až po přímé konfrontaci. A také to, že jich bylo více. „Já jezdím jako kapitán na lodi. Oni jednu dovolenou, nebo dvě, nevím teď přesně… Já si to teď nematuji. Se mnou jezdí spoustu lidí,“ uvedl šéf křivoklátských ochranářů. Po opakovaném dotazu sdělil, že s ním Krejčík „na té lodi párkrát byl“.

Kdy společně na chorvatské jachtě vyplouvali, není jasné. Ze snímků na facebooku to vyčíst nelze a Hůla to na novinářské dotazy neupřesňuje.

„My jsme posuzovali to, co nám bylo předloženo. Co se týče rozsahu, ten rozhodně nepřesáhl to, o co nás žádali v nějaké projektové dokumentaci,“ řekl nyní Seznam Zprávám ochranář Hůla s tím, že nezjistili, že by činnost negativně ovlivňovala rostliny nebo živočichy.