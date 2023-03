Účet za Mynářovy lovy zdarma: 3 664 820 korun

Lánská lesní správa má tu nabídku na svých webových stránkách: kdo chce a má peníze, může si do revíru přijet zastřílet.

Co už obora neinzeruje, je takzvaný bezpoplatkový lov. Pozvánky míří jen k vyvoleným.

Jak už Seznam Zprávy informovaly, hradního kancléře Vratislava Mynáře na lov zdarma zval do lánských obor jeho podřízený a šéf tamní lesní správy Miloš Balák. Kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu upozornili, že podle zřizovací listiny, platné v kontrolované době, by měl na takové akce zvát jen prezident republiky. Podle nálezu sám Mynář odstřelil 11 kusů trofejní zvěře za 279 600 korun.

Jenomže to není kompletní účet vztahující se ke jménu hradního kancléře.

Kontroloři navíc napočítali, že jen v letech 2019 až 2021 se v honitbách lánské lesní správy odehrály bezpoplatkové lovy za necelé čtyři miliony korun. Přesněji: za 3 664 820 korun. „Byly uskutečněny na základě pozvání vedoucím Kanceláře prezidenta republiky,“ píše se v kontrolním nálezu, který se podařilo Seznam Zprávám získat.

Svědectví o tom, že se v uzavřených prezidentských oborách odehrávají hony a lovy pro VIP, zaznamenali reportéři Seznam Zpráv už v minulosti. Až nyní ale přichází potvrzení. A to včetně souhrnné sumy.

Koho Mynář přesně zval a kolik zvěře se během těchto akcí ulovilo, zpráva neuvádí. A ani lánská správa, ani prezidentská kancelář se k odtajnění nemají.

„S ohledem na neukončený akt vyhotovení a následného zveřejnění zprávy NKÚ se vyjadřovat zatím nebudeme,“ reagoval současný šéf správy Pavel Rus a pouze dodal: „na bezpoplatkové lovy byli zváni lovečtí hosté z portfolia politického, podnikatelského a akademického prostředí, dále z lesního hospodářství a ochrany přírody.“

Počty zastřelené zvěře? Jen odhad

Pokud by platila základní aritmetika, znamenalo by to, že Mynářovi hosté v Lánech zadarmo zastřelili přibližně 150 kusů trofejní zvěře.

Ale ani toto číslo nebude zdaleka konečné. Prověrka NKÚ se zaměřila pouze na tři roky. Kancléř Mynář si Miloše Baláka do šéfovského křesla lánské správy dosadil už v roce 2014 a ten ji vedl až do konce loňského roku, tedy 8 let.

Že Mynář lovil i před kontrolovaným obdobím, přitom dokládají fotky, které reportéři pořídili v Mynářově osvětimanském srubu už před rokem a půl – na stěnách tam visely trofeje kňourů a paroháčů s datací lovu (viz fotogalerie).

Mynářovi předchůdci na postu kancléře přitom tvrdí, že v jejich éře nebylo zvykem rozdávat pozvánky na lov zdarma. Ivo Mathé vylučuje, že by on jako kancléř, nebo dokonce ředitel lesní správy zvali do Lán známé si zadarmo zastřílet. „Stoprocentně to nebylo,“ dodal někdejší spolupracovník Václava Havla.

Vzácné prý byly v Lánech i organizované hony více lidí ve skupině. „Jednou ročně jsem já sám pořádal tradiční hon na bažanty. Opět to ale nebylo pro známé, ale zvali se například poslanci,“ přidal se Jiří Weigl, kancléř Václava Klause.

Mathé pořádání hromadných akcí v éře Havla vylučuje úplně. „Bezpoplatkový hon pro více lidí nebyl určitě. My jsme takové věci neorganizovali,“ řekl.

„Dle pokynů nemohu…“

Myslivost v oboře má na starosti Štěpán Stanický. Ten mimo jiné ve prospěch svého šéfa Miloše Baláka svědčil u soudu, kde ředitel lesní správy stanul kvůli prodeji kamene Hradu pod cenou. A je také spoluautorem knihy o Lánech. Hrad za vydání a další služby zaplatil 1,4 milionu korun čtyřiadvacetiletému živnostníkovi. Reálně ale knihu v roce 2018 vydala jako svou jedinou publikaci firma, která následně sponzorovala proputinovskou stranu Řád národa.

Když Stanický uslyšel, že se redakce zajímá o bezpoplatkové hony a o okolnosti, za jakých se jich účastnil kancléř, odpovídat nechtěl.

„No tak to se obraťte…“ nedořekl ani větu a bez dalšího zavěsil telefon. Druhý den poslal ještě SMS. „Omlouvám se, ale dle pokynů vedení Lesní správy nemohu poskytovat žádné informace,“ uvedl.

Seznam Zprávy žádaly o vysvětlení jak Stanického někdejšího šéfa Baláka, tak samotného Mynáře. Oba shodně tvrdí, že neporušili žádné zákony ani předpisy. „V tuto chvíli mohu sdělit pouze to, že lov i povinný odstřel v oborách honebního hospodářství Lesní správy Lány se odehrává striktně podle zákona o myslivosti a právních předpisů, upravujících nakládání s majetkem státu,“ vzkázal za kancléře Mynáře hradní mluvčí Vít Novák.

Otázky, koho na bezpoplatkové lovy zvali či kolik zvěře celkově Mynář zastřelil, nechali bez odpovědi.

