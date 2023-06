Mynář vyskladnil z Hradu šperky za půl milionu. Skončily neznámo kde

Šperky, které Vratislav Mynář vyskladňoval, Hradu dodávala jeho známá Lucie Lamačová. Celkem jí Hrad do konce Zemanova mandátu podle nákupních dokumentů poslal více než 1,8 milionu korun.

První šperky ovšem dodala Hradu až čtvrt roku poté, co dle rejstříku firmu nabízející perly opustila. Poslední klenoty prodala do prezidentského skladu ještě loni v prosinci, sedm let po ukončení svého byznysu.