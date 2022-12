Manažeři popsali, jak jim Zeman vyhrožoval kriminalizací

„Prezident pokračoval ve svém návrhu adresovaném společnosti NWR a poznamenal, že pokud si NWR přeje zachovat svou prestižní pověst a chce se vyhnout právním krokům vzhledem ke čtyřem výše zmíněným bodům podezření (představeným na jednání tehdejší ministryní spravedlností Marií Benešovou, pozn. red.), měl by důl Paskov zůstat v provozu do roku 2016. Prezident dále poznamenal, že výše uvedené by mělo být dotováno převodem dříve zmíněných rezidenčních bytů například na místní samosprávu. Výnosy z těchto bytů by pak mohla vláda ČR použít na dotaci daného dolu Paskov,“ píše se v notářském zápisu.