Mynářovi přišlo 7 milionů od muže, jehož si všiml i bezpečnostní úřad

V roce 2021 mu na účet přišlo sedm milionů korun od společnosti EMC Trust. Došlo k tomu krátce poté, co firma změnila vlastníka, kterým se podle evidence skutečných majitelů stal Mynářův známý Vladimír Rybář.

Rybáře totiž Mynář dosazoval do některých firem, v nichž měl majetkový podíl, přičemž skryté vlastnictví několika firem bylo jedním z důvodů, proč tehdejší kancléř v roce 2015 nedostal od NBÚ prověrku na nejvyšší stupeň přísně tajné. To vyplynulo z žaloby, kterou Mynář proti neudělení prověrky v roce 2016 sepsal, ale nakonec ji krátce před projednáním stáhl.

Kde vzala částku 7 milionů a za co ji Vratislavu Mynářovi poslala, není jasné.

V majetkovém přiznání bývalý kancléř označil částku jako „jiný peněžitý příjem“ a na dotaz Seznam Zpráv okolnosti nevysvětlil. Uvedl jen, že nešlo o půjčku. „Řekněme třeba, že je to za Sněhurku a sedm novinářů,“ napsal pak místo celé odpovědi Seznam Zprávám.

„Nejsem politicky exponovaná osoba a nejsem ani veřejně činný. A i kdyby tomu tak bylo, snad se shodneme, že do mých soukromých aktivit vám vůbec nic není,“ doplnil ještě. Poté, co skončil jako vedoucí kanceláře prezidenta, ovlivňuje nyní Vratislav Mynář veřejný život jen v Osvětimanech – a to jako tamní zastupitel.