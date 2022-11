Neznám ho, tvrdí manžel soudkyně, která řešila Redlovu svéprávnost

Soudkyně Vlasta Chaloupková pracovala v roce 2008 u plzeňského okresního soudu a na stole měla případ podnikatele Michala Redla ze Zlína. Rozhodla, že Redl má kvůli depresím přijít částečně o svéprávnost a nemůže být proto trestně odpovědný.

Její manžel Bedřich Chaloupka ve stejné době řídil úpadek firmy Technology Leasing, již Redl podle policie připravil společně se známým mafiánem Radovanem Krejčířem o desítky milionů.

Díky nesvéprávnosti od soudkyně Chaloupkové mohl Redl až do letoška vystupovat jako nemocný a nemajetný člověk. Skončilo to letos v červnu, kdy ho detektivové obvinili z korupce při zakázkách pražského dopravního podniku – a v dokumentech ho označili za hlavu vyšetřované úplatkářské chobotnice.

Bedřich Chaloupka však odmítá, že by jeho někdejší angažmá ve věci s Technology Leasing rozhodnutí jeho manželky ovlivnilo.

„Náhoda,“ říká poté, co Seznam Zprávy nové okolnosti kolem Redlovy nesvéprávnosti objevily. Tvrdí, že v roce 2008 jim jméno Redl „nic neříkalo“.

Vy jste byl od roku 2008 konkurzním správcem společnosti Technology Leasing. Působil tam tehdy Michal Redl?

Prosím vás, já si to vůbec nevybavuju. Četl jsem to v novinách a byl jsem překvapený. A jestli tam působil, muselo to být před konkurzem. Já ho nenašel mezi osobami, které by měly s dlužníkem něco společného. Ještě jsem se pro zajímavost díval, a vůbec jsem na jeho jméno nenarazil. Dost mě to překvapilo.

Vaše žena rozhodla v roce 2008, že je Redl částečně nesvéprávný. To je náhoda, že právě ona? Že jí tahle věc přišla na stůl?

Jo takhle… Promiňte. Já už vám dál nebudu odpovídat.

Je možné se na to zeptat vaší paní?

Už je v důchodu. Mohu vám říct, že v roce 2008 jméno Redl nikomu nic neříkalo. A v souvislosti s Technology Leasing jsem na to jméno nenarazil.

Krejčíř, Redl a vytunelovaná firma Společnost Technology Leasing ovládal na přelomu tisíciletí podnikatel Radovan Krejčíř. Podle pozdějšího verdiktu soudu ji vytuneloval: firma si půjčila od banky 38 milionů, jež pak utratila za fiktivní obchody prostřednictvím nastrčených lidí. Tak aby peníze skončily u Křejčíře. „…V součinnosti s Michalem Redlem svými pokyny a instrukcemi řídil vyvádění finančních prostředků z bankovních účtů,“ citoval nedávno z rozsudku server iRozhlas. I z vyšetřovací vazby Krejčíř ještě Redla pomocí dopisů instruoval, ať dál vytahuje tajně z firmy peníze v hotovosti. Krejčíř později dostal osm let vězení. A to v nepřítomnosti, protože uprchl do Jižní Afriky. Redla zachránila údajná duševní porucha. Nejprve státní zástupkyně v roce 2007 přerušila Redlovo stíhání. A rok na to plzeňská soudkyně Vlasta Chaloupková rozhodla, že je Redl částečně nesvéprávný. Divadlo v ušmudlaném oblečení. Proč žalobci nevěří v nesvéprávnost podnikatele

Takže si myslíte, že je náhoda, že jí jako soudkyni připadl Redlův případ?

Obrovská náhoda. Já to teď od vás slyším prvně. Mě to taky zarazilo. S tímhle to nemá žádnou souvislost…

Neříkejte, že když vypukla korupční kauza Dozimetr, ve které je Redl stíhaný kvůli úplatkům v pražském dopravním podniku, jste se o něm doma nebavili.

Víte, kolik dělala (manželka) věcí? Absolutně jí to nic neříkalo. Dneska se zeptám. (Bedřich Chaloupka druhý den Seznam Zprávám vzkázal, že jeho žena si už na Redlův případ nepamatuje). Já vám můžu říct, že jméno Redl jsem slyšel prvně až s touhle kauzou. A mě zarazilo, že tam bylo i odvolání na Technology Leasing. V Technology byl (Radovan) Krejčíř, to ano. To samozřejmě vím. Ale Redla jsem tam nikde neviděl.

Redl si v roce 2008 změnil bydliště do Plzně. Do domu pana Miloslava Kužílka. Proto pak případ Redlovy nesvéprávnosti spadal pod plzeňský soud a vaši manželku. I když Redl nikdy v Plzni nebydlel. Vy jste se s panem Kužílkem, podnikatelem v realitách, v minulosti potkal v jedné firmě. Znáte ho?

Miloslav Kužílek… Já ho znám samozřejmě z Hospodářské komory. Tam jsme byli všichni v představenstvu. Vím, o koho se jedná, o Kužílka, jistě.

A nevíte, proč si Redla ubytoval ve svém rodinném domě? Tedy aspoň na papíře.

Z mého pohledu: vždycky když Kužílek stavěl, pronajímal. Byty i domky.

On si pana Redla přihlásil do domu, kde měl napsané i sídlo firmy.

To slyším prvně.