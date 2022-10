Podezřelá směna bytů: Syn politika TOP 09 chtěl do lepšího

Václav Brym je synem lídra TOP 09 letošních komunálních voleb Martina Bryma. Obecní byt v brněnské Stavební ulici ale získal ještě před tím, než se jeho otec stal zastupitelem. Bylo to letos v dubnu a už v srpnu požádal bytovou komisi o svolení k výměně za byt v lukrativnější části města - v ulici Údolní. V domě, který má jít do privatizace.

Členka bytové komise Kristýna Fuchsová má ale za to, že šetření technika Suchánka byla už delší dobu nedůvěryhodná. „I proto jsme se rozhodli, že se do těch obou domů vypravíme,“ vysvětlila Fuchsová.

Na druhé adrese v Údolní ulici jim měl místo nahlášeného nájemníka otevřít dveře někdo úplně jiný. Oba členové bytové komise se domnívají, že to byl právě Václav Brym. Tedy ten, kterého původně marně hledali v ulici Stavební. Stoprocentní jistotu nemají, ale později si našli jeho fotografii na internetu. „Sousedi ze stejného patra říkali, že v tom bytě bydlí mladý pár. A to už více než rok. Z toho usuzujeme, že po tu dobu byt užívá a že celá ta směna byla jenom způsob, jak vlastně zlegalizovat stav, že ten skutečný nájemce už bydlí v tom městském bytě,“ vysvětluje Oplatek.

Soused z vedlejšího bytu Ivan Dvořák tvrdí, že Václav Brym tam nebydlí. „Že by tam byl nějaký pohyb v tom bytě, že by to bylo obývané? Ne, ne, já to slyším, my jsme sousedé,“ uvedl Dvořák.