Dva obvinění z kauzy brněnských bytů jsou ve vazbě. Jeden chce spolupracovat

Soudce Městského soudu v Brně poslal do vazby oba dva obviněné, u nichž vyšetřovatelé požadovali vazební stíhání.

Poté, co soud poslal jeho klienta do vazby, oznámil, že Zdeněk Červinka se doznal. „Nehodlá nic v podstatě skrývat. Domnívám se, že to bude mít důsledek na celé další trestní řízení, které se bude odvíjet ještě od dalšího postupu. Tzn. zejména dohledání některých důkazů. Zejména tedy k objasnění činnosti pana spoluobviněného na Brno-středu,“ řekl advokát Hála, z jehož slov plyne, že podnikatel Červinka bude usilovat o status spolupracujícího obviněného.