Soud poslal v kauze nebytových prostor v Brně do vazby jednoho člověka

„Soud akceptoval můj návrh a vzal obviněnou osobu do vazby z důvodu uvedených v paragrafu 67, písmeno a, tedy z důvodu vazby útěkové. Druhá osoba je stíhaná na svobodě,“ řekla žalobkyně ke dvěma zadrženým.

Seznam Zprávy zjistily, že policie dvě ženy stíhá za to, že prostory v historickém domě v ulici Hlinky, které mají více než stometrovou rozlohu a je možné tam vybudovat exkluzivní bydlení, ovládaly podle kriminalistů s pomocí tzv. bílých koní, tedy nastrčených lidí.

Prostory přidělila původně městská část Brno-střed švagrovi brněnské primátorky Markéty Vaňkové (ODS) a jeho přítelkyni. Každý z nich získal do nájmu jednu půdu. Policisté podle informací Seznam Zpráv pracují s verzí, že v podkrovních prostorách po rekonstrukci neměl bydlet zmíněný příbuzný primátorky, ale sama Vaňková.

Reportéři vazby Vaňkové na zmíněný dům rozkryli už před dvěma lety. Primátorka sice tehdy v prohlášení popřela, že by její příbuzný měl sehrát jen roli nastrčeného majitele, ale nyní je už její komentář jiný.

„Ani to nepopírám, ani to neschvaluji. Policii jsem se podrobně vyjádřila, jaké bylo moje případné angažování v nebytových prostorách na této adrese. Nechme na policii, aby si to zhodnotila sama,“ řekla primátorka ve středu v rozhovoru pro Seznam Zprávy.