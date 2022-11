„Mám svědomí čisté,“ reaguje primátorka na další kauzu privatizací v Brně

Stíhaný Pavel Hubálek policistům řekl, že půdní prostory měly být původně nachystané pro vás. Vyplývá to i z nahrávky architekta Roberta Ševčíka, který se měl podílet na úpravě těchto míst. Bylo to tak?

Obecně mohu říct, že mám naprosto čisté svědomí. V té věci jsem podala vysvětlení policii. Myslím, že to bylo už před dvěma lety, kde jsem přesně popsala, jaký byl můj případný vztah k nebytovým prostorám na této adrese. Je evidentní, že se tím policie dál zabývá, a vzhledem k tomu by nebylo vhodné cokoli vzkazovat přes média.

Znovu opakuji, že z mého pohledu není nic, co by v mém předchozím jednání mělo být shledáno jako protiprávní. Nicméně budu zvědavá na další vývoj ve věci.

Co říkáte z pohledu primátorky Brna na to, že policisté řeší další problematický případ privatizace obecního majetku?

Nic takového rozhodně neříkám. Ani to nepopírám, ani to neschvaluji. Policii jsem se podrobně vyjádřila, jaké bylo moje případné angažování v nebytových prostorách na této adrese. Nechme na policii, aby si to zhodnotila sama.

Nicméně obecně nemám ráda, když jsou politici spojováni i s nějakým podezřením, že se mohli dopustit něčeho nekalého. V tomto smyslu mi to příjemné není. A pokud by vůči mně byly nějaké intenzivní nátlaky, tak bych samozřejmě zvažovala, jaký to má vliv na mou funkci. Znovu ale opakuji, že jsem se ničeho špatného nedopustila. Jsem sama zvědavá, k čemu policie dospěla. Pokud by dospěla k tomu, že jsem se něčeho trestněprávního dopustila, tak by to bylo velmi zajímavé pro další prokazování. Tak tomu prostě není.