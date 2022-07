„Vydírali mě.“ Galerista Třeštík stojí před soudem kvůli obrazu za 250 milionů

„Cítím se nevinen. Ty skutky se takhle nestaly,“ prohlásil Třeštík v pátek před soudem, který ho může poslat až na deset let do vězení.

Povedlo se a Třeštík dílo z aukce ve Stockholmu skutečně přivezl. Obraz pak podnikatel Adamovsky v roce 2017 zapůjčil k vystavení do Národní galerie v Praze.

Pak se ale na Třeštíka, jak líčí obžaloba, začal dotírat jeho jiný obchodní partner - podnikatel Pavel Kyllar, od něhož si Třeštík předtím půjčil peníze na jiné obchody s uměním. Aby tedy Třeštík věřitele Kyllara uklidnil, dal mu do zástavy právě obraz Kruh a skvrny, který má dnes hodnotu až čtvrt miliardy.

Jenže Kyllar obraz - coby za pohledávku za Třeštíkem - prodal neznámému člověku ze Spojených arabských emirátů. Ukrajinský majitel obrazu Adamovsky se tak dostal do situace, kdy neměl ani obraz ani peníze, které do nákupu díla vložil. A tak podal trestní oznámení.

„Od rána začal vyhrožovat. Dvacetkrát mi volal, osobně mě navštívil v galerii s nějakými gorilami a říkal: Okamžitě mi vrátíš peníze, nebo ti to tady podpálím,“ popsal Třeštík den, kdy Kyllarovi obraz v noci předal.

Kyllar pro Seznam Zprávy řekl, že ho Třeštík jednoznačně okradl o půjčené peníze. „Všechno to, co teď vykládá, je nesmysl. U soudu se to ukáže,“ reagoval Kyllar, který bude za měsíc u Třeštíkova soudu vypovídat jako svědek.