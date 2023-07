Glosa: Proč u nás vedro zabíjí čím dál víc

Ačkoliv to stále mnoho lidí nechce slyšet, klimatická změna se evidentně fatálně propisuje do tuzemských životních podmínek, aktuální žhavý víkend budiž toho důkazem. „Riziko úmrtí v souvislosti s horkem bylo v Praze v uplynulé dekádě téměř dvakrát vyšší než ve třech předchozích,“ konstatují akademici.

Vědci porovnávali průměrné denní teploty naměřené na stanici Praha-Ruzyně v teplém období, tedy od května do září. A to v jednotlivých dekádách od 80. let 20. století (1982 až 1989) do prvního desetiletí 21. století (2010 až 2019). Hodnotili poté jejich dopad na úmrtnost v Praze.