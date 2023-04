ANO se marně snaží zbavit rebela Vondráka lukrativních funkcí

„Nechceme to tlačit na sílu. Ten člověk by měl mít sebezáklopku a říct si: ‚Rozešel jsem se s hnutím, tak se vším všudy. A ne, že si po rozchodu ponechám všechny lukrativní výhody.‘ Je to otázka charakteru,“ říká místopředseda poslaneckého klubu ANO Aleš Juchelka.