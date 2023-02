Blog: Hvězdy ANO pomáhaly Babišovi a teď otočily. To to trvalo

Divím se, že se Tomáš Macura a Ivo Vondrák diví, jak funguje hnutí ANO. Jako by tam byli noví. Ostravský primátor Macura za ANO kandidoval jako nestraník už v roce 2014, do hnutí vstoupil o tři roky později. Moravskoslezský hejtman Vondrák v roce 2015 na kandidátce ANO úspěšně usiloval o funkci hejtmana. Členem se stejně jako Macura stal v roce 2017.

Dovolte osobní postřeh. V roce 2017 jsem co týden jezdil do Ostravy zaučovat místní novináře Televize Seznam. Kromě jiného jsem s nimi chodil na tiskové konference magistrátu. Macura hovořil na rozdíl od svého předsedy souvisle. Srozumitelně, k věci, bez přepjatých emocí. Byl ochotný, poučený, k médiím i ke svým kolegům slušný. Byl na něm patrný intelekt i charisma. V duchu jsem se ptal, co takového člověka přivedlo do organizace, která už tehdy vykazovala známky autoritářství.