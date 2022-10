Kritika z ANO: Hnutí je na druhé koleji, Babiš se radí jen se dvěma lidmi, říká hejtman

Expremiér Andrej Babiš se o kandidatuře na prezidenta rozmýšlel ve velice úzkém kruhu spolupracovníků. Hnutí ANO jako takové zůstalo na druhé koleji.

Alespoň takovou zkušenost má místopředseda ANO a moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, který v rozhovoru pro Seznam Zprávy říká, že Babiš se radí primárně s 1. místopředsedou Karlem Havlíčkem, potažmo šéfkou poslanců ANO Alenou Schillerovou.

„V poslední době spíše sleduji, že se vyčlenila skupina, která se rozhoduje tak, jak chce pan předseda, a ostatní názory nejsou moc vnímány,“ řekl Seznam Zprávám Vondrák, který zároveň navrhuje, aby Babiš odstoupil z čela ANO a kandidoval na Hrad jako nestraník.

Foto: Vojtěch Veškrna, Seznam Zprávy Moravskoslezský hejtman a místopředseda ANO Ivo Vondrák.

Andrej Babiš v neděli večer oznámil v televizi kandidaturu na prezidenta. Překvapilo vás to?

Ano, protože dohoda byla taková, že se věc veřejnosti oznámí v pondělí ve 12:30, po jednání předsednictva. Samozřejmě je třeba říct, že předsednictvo bylo naplánované těsně před tiskovou konferencí. Z toho bylo možné dedukovat, že půjde už jen o formální jednání a Andrej Babiš je rozhodnutý.

Vy jste před oznámením kandidatury neměl jako místopředseda hnutí ANO informaci o tom, že Andrej Babiš bude kandidovat na Hrad?

Ne, neměl. Vždy se hovořilo jen o tom, že uvažujeme o třech, čtyřech jménech, nijak do hloubky jsme to ale neprojednávali. Předsednictvo jako takové k tomu klíčovému bodu nezasedlo.

Babišův exit

První místopředseda ANO Karel Havlíček ve vysílání CNN Prima News v neděli řekl: „Domníváme se, že máme rozhodnuto. Zítra dopoledne proběhne předsednictvo ANO.“ Tudíž minimálně část vedení ANO informaci měla.

Ano, někdo informaci měl, já to ale nebyl. Minimálně Karel Havlíček to věděl. I pro mě to bylo z jeho strany v nedělní televizní debatě překvapení, já takovou informaci zkrátka neměl.

Máte tedy dvourychlostní vedení ANO?

V rámci našeho hnutí to není výjimečné, že se takto občas rozhoduje. Kritizuji, podobně jako Tomáš Macura, to, že jsou věci, které se mají prodiskutovat. Od toho máme zvolené demokratické vedení, abychom zde o důležitých věcech jednali a hlasovali. Byl jsem na pondělní předsednictvo pozvaný, když jsem se ale dozvěděl, že to bude jen hodinu a půl před tiskovou konferencí, přišlo mi, že to bude už stejně jen formalita. Raději jsem tedy jednal o rozpočtu kraje, čemuž jsem dal přednost, přišlo mi to důležitější.

Prezidentská kandidatura je významný politický krok. Neukázalo se nyní, že předsednictvo hnutí je vlastně jen formálním orgánem, protože vše si stejně rozhoduje primárně sám předseda?

Je to otázka spíše na předsedu hnutí, zda chce, aby tomu tak bylo. Já si myslím, že by tomu tak být nemělo. Pokud chceme být skutečně politickým hnutím, měli bychom politicky jednat, považuji to za špatný signál. Nerozhoduje se v rámci kolektivního orgánu. Možná jsem ale jediný, kdo s tím problém v rámci předsednictva má.

Nebylo by pak na místě rezignovat na funkci místopředsedy ANO?

Pro mě je důležitá členská základna. Na sněmu jsme z řadových místopředsedů získal nejvíce hlasů, lidé vnímají, že mám na řadu věcí jiný názor než předseda. Možná si toho i váží, takže to zatím beru tak, že počkám, co se bude dít ohledně prezidentské kandidatury Andreje Babiše dál – zda bude chtít setrvat ve funkci předsedy ANO či odstoupí a bude vystupovat ve volbách nadstranicky. Což si myslím, že je velmi důležité. Jsem zvědavý, jak se v tomto ohledu bude situace vyvíjet.

O tomto se v hnutí ANO debatovalo?

Ne. Zatím se na to seriózní debata nevedla, považuji ale za důležité tuto otázku otevřít a projednat.

Takže pro vás by bylo přijatelnější, aby se vzdal funkce šéfa ANO a kandidoval na Hrad jako nestraník?

Nemyslím si, že by to ovlivnilo jeho šance na zvolení. Principiálně by tomu ale mělo být tak, že bude nadstranickým kandidátem.

Rozhoduje trojlístek

Účastnil jste se jako místopředseda ANO vůbec někdy debaty o prezidentském kandidátovi hnutí?

Po loňských volbách byla diskuse velmi otevřená. Ustavení stínové vlády bylo pro mě velice zajímavým krokem, spoustu věcí jsme díky tomu řešili v kolektivu. V poslední době spíše ale sleduji, že se vyčlenila skupina, která se rozhoduje tak, jak chce pan předseda, a ostatní názory nejsou moc vnímány.

Teď mluvíte o trojici Andrej Babiš, Karel Havlíček a Alena Schillerová?

Ano, to jsou tito lidé, kteří představují tu trojici, která vystupuje mediálně ve většině případů, občas se k ní někdo přidá. Rozhodování nyní probíhají tímto způsobem. Ano, chybí mi diskuse, která je velmi potřebná.

Takže máte za to, že prezidentskou kandidaturu řešil Babiš jen s Havlíčkem a Schillerovou?

Myslím, že to bylo přímo jeho rozhodnutí, o kterém věděl Karel Havlíček. Podle mě to chtělo hlubší diskusi, kandidatura s sebou nese velké závazky z pohledu funkce prezidenta. Neustále opakuji, že úlohou nově nastupujícího prezidenta bude stmelit naši velmi rozdělenou společnost. To bude pro Andreje Babiše výzva největší, rád bych se ho zeptal, jak toho bude chtít dosáhnout.

Má podle vás šanci být zvolen na Hrad?